Ospita della nuova puntata del dei Barbari è Alexandra Geese, europarlamentare tedesca dei Verdi. Proviamo a capire chi sono e cosa vogliono i Grünen, il partito che è da anni in crescita nei sondaggi e che potrebbe a settembre persino superare la CDU e la CSU e quindi guidare la prossima coalizione di governo.

La puntata del podcast si può ascoltare qui:

Lunedì scorso il partito ha fatto la sua scelta: il primo candidato alla cancelleria dei Verdi è una candidata, Annalena Baerbock, quarantanni. L’annuncio è stato dato da Robert Habeck, che ha condiviso con lei la guida del partito negli ultimi anni. I verdi hanno offerto un’immagine di unità e compattezza. a differenza di Cdu e Csu che solo dopo giorni di grande divisione e di polemica interna hanno raggiunto l’accordo sul nome di Armin Laschet.

Con Alexandra Geese parliamo di chi sono i Verdi, da dove vengono e del lungo cammino che hanno fatto nelle istituzioni negli ultimi decenni. Ma soprattutto cerchiamo di capire quali sono le proposte che intendono portare alla cancelleria federale: si parla di mercato del lavoro, discriminazioni di genere, economia circolare, green new deal, politiche energetiche, istituzioni europee e nazionali e, soprattutto, quali iniziative i governi dell’Eu devono mettere in campo per arginare gli effetti del cambiamento climatico. Con una domanda: meglio una coalizione con i conservatori o con la socialdemocrazia?

