Siamo nel rush finale della campagna elettorale per le regionali in Sassonia e Turingia, il rischio che AfD arrivi prima in entrambi i Land resta più che concreto. Oggi concludiamo anche il nostro tour di approfondimenti con il racconto della corsa nel Land che circonda Dresda, in modo che abbiate tutti gli elementi per arrivare preparati al voto di domenica.

Ovviamente lunedì sul sito di Domani troverete tutti i risultati e le analisi delle conseguenze politiche dei due appuntamenti elettorali.

Ma la settimana è stata segnata anche dall’attentato di Solingen. Dopo che un migrante che sarebbe dovuto essere espulso ha ucciso tre persone, Olaf Scholz ha dovuto annunciare un forte cambio di linea sull'immigrazione: il cancelliere ha deciso di imboccare una via securitaria promettendo una serie di misure più stringenti in termini di accoglienza dei migranti.

Solingen costringe Scholz a cambiare linea

Il governo interverrà sui rimpatri e vuole rafforzare anche i respingimenti verso i paesi di primo arrivo in chiave trattato di Dublino. Il cancelliere sta cercando – non è chiaro con quanta efficacia – di sottrarsi alle critiche sollevate dal fatto che l’attentatore che ha ucciso tre persone sarebbe dovuto essere espulso già l’anno scorso. Vi abbiamo ricapitolato la cronaca e le conseguenze politiche dell’attentato rivendicato dall’Isis qui.

Tutti sperano nella Cdu

L’attesa della Berlino politica è tutta per le due elezioni regionali dell’est: in Sassonia gli ultimi sondaggi prima del voto fotografano un testa a testa tra Cdu e AfD, ma gli estremisti puntano ancora ad arrivare primo partito. Tutti i dettagli nell’approfondimento.

Quanto costa un saluto romano

Un interessante caso di cronaca ci dà l’occasione per parlare di saluti romani (e come sia possibile, se solo lo si vuole, multare simboli che richiamano il nazifascismo). La cantante nazionalpopolare Melanie Müller è stata condannata a una pena pecuniaria per aver mostrato il saluto hitleriano durante un concerto a settembre 2022. Cumulando il fatto a una condanna per possesso di droga, la corte ha conteggiato una pena quotidiana di 500 euro per 160 giorni, pari quindi a 80mila euro in tutto.

La sentenza è stata anche più severa di quanto chiedesse la procura, che aveva proposto una pena di 60 euro al giorno per 95 giorni, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione. Dell’episodio esiste un video, che mostra come la cantante alza il braccio otto volte, circondata sul palco da un gruppo di fan che intonano cori di estrema destra. L’esibizione era stata organizzata dal club di appassionati di motocicletta Rowdys Eastside, che ha la sede in un’ex appendice di campo di concentramento nei pressi di Lipsia. Un luogo considerato un punto di ritrovo per i militanti di estrema destra.

L’auto tedesca in Cina non tira più

Chiudiamo segnalandovi un approfondimento di tagesschau sulla crisi dell’automotive tedesco sul mercato cinese. I produttori che esportano da anni verso il paese asiatico hanno perso quote di mercato: oggi arrivano appena al 21 per cento, mentre le case cinesi ormai costruiscono più del 50 per cento delle auto vendute. La ragione del crollo – che ha pesanti effetti anche sul resto del business del settore, visto che le case compensano i costi delle fabbriche che mantengono ancora su suolo europeo con i lauti guadagni portati a casa altrove – sta in diversi errori di valutazione delle aziende tedesche.

Da un lato non avrebbero infatti tenuto in considerazione l’attrattività delle auto elettriche per il mercato cinese, dall’altro non si aspettavano che i concorrenti fossero in grado di portare sul mercato prodotti molto innovativi. C’è anche un’altra questione, cioè la differenza dei prodotti che si aspettano di poter comprare i consumatori asiatici: resta da vedere se nei prossimi 3-4 anni le case tedesche riusciranno a recuperare sull’effetto sorpresa su cui puntano tanti produttori cinesi. Come per esempio BYD, che ha sviluppato un’auto che salta, oltre ad avere una serie di altri gadget hi-tech che gli acquirenti danno per scontati.

