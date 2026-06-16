false false

Non sono solo gli studenti a ricorrere all’intelligenza artificiale per buttare giù qualcosa che gli faccia fare bella figura. L’ultimo passo falso in Germania è quello del ministro per il Digitale Karsten Wildberger, che avrebbe fatto firmare all'Ia diversi contributi pubblicati su testate nazionali. Secondo il suo portavoce, il ministro lo impiegherebbe come strumento di lavoro «perché è convinto che la Germania deve imparare in fretta l’utilizzo produttivo e contemporaneamente misurato con l’intelligenza artificiale. Vale per l’economia, l’amministrazione e anche per la politica».

Non sembra sia stato in realtà l’utilizzo che ne ha fatto il ministro: un’analisi della Zeit rivela che diversi contributi, anche sull’Handelsblatt e sul domenicale della Faz, la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, sono stati scritti in gran parte dall’intelligenza artificiale. Un discorso pronunciato all’Atlantic Council a Washington a luglio 2024 sarebbe stata addirittura interamente scritta dall’Ia, come anche diversi interventi fatti al Bundestag.

Il ministro non avrebbe rivelato alle redazioni dei giornali con cui lavorava l’utilizzo dello strumento, scrive la taz. Per il ministero, l’Ia può servire come «sparring partner» alla squadra che stende fisicamente il discorso a partire dalle indicazioni del ministro. «Alla fine, però, deve esserci un essere umano che faccia verifiche, modifichi e decida» ha spiegato ancora il portavoce. Dopo la diffusione della notizia, sia Handelsblatt sia FAS hanno depubblicato i contributi firmati dal ministro. La testata economica alla fine ha scelto di pubblicarlo di nuovo, con l’indicazione esplicita che si tratta di un testo elaborato con l’impiego di Ia.

Tutti gli articoli de la deutsche vita

© Riproduzione riservata