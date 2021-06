Tra tre mesi si voterà in tutte le più importanti città italiane: quasi tutti i candidati sindaci sono già stati scelti e la campagna elettorale inizia a entrare nel vivo

DOMANI TALK: “Cominciamo a parlare di amministrative”

Tra tre mesi si voterà in tutte le principali città italiane, Roma, Milano, Napoli e Torino, oltre che più di mille altri comuni. Con Nello Trocchia, giornalista di Domani, parliamo di quello che sta succedendo da Nord a Sud. Dalle difficoltà del Movimento 5 stelle, ai problemi del centrodestra nel trovare candidati disposti a fare il sindaco, passando per il Pd e il suo segretario: Enrico Letta è già arrivato al punto di rischiare la leadership del partito in caso di sconfitta?

