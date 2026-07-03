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Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata al dossier Mafia e Appalti.

L'esistenza di una organizzazione dedita all'illecito controllo degli appalti, veniva evidenziata dalla conversazione delle ore 14.10 del 14.12.1989, tra l'ing. Zito e il dottor Catti, identificato in CATTI DE GASPERI Paolo, nato a Roma il 06/08/1951, ivi residente via A Valdieri nr.33, amministratore delegato della "Tor di Valle S.p.A.".

c. Catti z. = Zito

c. pronto?

z. ...dottor Catti....buongiorno....

c. ...buongiorno...come sta....

z. ...bene...mi sente bene?

c. ...eh...eh..cosi,cosi, comunque...eh...possiamo parlare.

z. dunque...le volevo dire allora che...ehh....lunedi' mattina a mezzogiorno....

c. ehh

z. verrebbero in ufficio li' da lei....

c. mmm

z. Farinella e Siino

c. ...mmm...

z. lei sa chi sono...no?

c. si....ma perche' sono venuti da lei....?

z. ...no...ma mi hanno fatto telefonare da un amico comune.

c. si..

z. ...che vorrebbero farle un offerta...

c. ...che va bene....

z. gli do' il benestare....o no?

c. ...ehh...un attimo che piglio l'agenda...puo' attendere un attimo?

z. si

...la conversazione si interrompe per qualche secondo...

c. ...pronto?

z. si

c. ...ehh...lunedi` mattina...pero' mi e' impossibile...

z. ...ahh...e pomeriggio?

c. -incomprensibile - pubblica e' un pasticcio...

z. ...e pomeriggio...

c. lunedi pomeriggio?

z. ...ehhh...

c. ...perche' domani sono a Bari...

z. ...verso le tre e mezza...le quattro...

c. ...ma...ehhh...no stavo pensando una cosa pero' ...non era possibile per lei incontrarli...farsi...farsi dire che cosa vorrebbero fare...

z. ...ahh...

c. e poi riferirmelo....senza che loro vengano a Roma?

z. ...va bene, e' possibile....

c. ...ehh...

z. e' possibile...

c. ...mmm...

z. loro mi richiamano nel pomeriggio....

c. ...altrimenti...lunedi pomeriggio...

z. ...va bene...

c. ...d'accordo...

z. va bene...d'accordo...

c. eh gli dica che la cosa piu' semplice...gli dicono a lei...

z. si...

c. ...vi incontrate un momentino...e dicono che cosa volevano fare ....mmm...

z. ...d'accordo....ha visto il bando della sopraelevata?

c. ahh...ho visto....ma ho visto che sotto il fax...- sotto c'era scritto Rizzani de Eccher...

z. si...me l'hanno mandato loro....perche'...

c. ...ah....

z. poi dopo glielo ho mandato un'altra...copia piu' leggibile pero'...

c. mm...si ho visto...

z. ehh....

c. ...ehh...io preferirei Rizzani che Gigo...

z. ...ecco...con Rizzani pero' e' ormai tardi....

c. ...ahh...come mai?

z. ...perche'...loro la possono fare da soli...

c. ...mm...

z. e allora...ahh....diciamo in pratica...oggi...ho richiamnato ...mi han detto ...ma sai la possiamo fare da soli...

c. ...ehh...adesso...

z. ci ci sentiamo ...dopo la pre-qualifica ...comunque

c. ...anche Gigo la puo' fare da sola...ehh...

z. la puo' fare da sola...

c. si

z. eh ho capito...ecco..quel certificato non e' gran che pero'...ehh....

c. ...in che senso....

z. nel senso che...una volta...gia' un Amministrazione l'ha rifiutato...

c. ahh...il certificato di Gigo...

z. .si..si..

c. ahh...

z. ehh...va bene...comunque loro...la fanno da solo pure loro....

c. ...se no potrei sentire Intercantieri....che ha lavori analoghi...ma mi sa che non e'...non ha la 4 illimitata ...c'ha questo problema....

z. ahh...va bene...o se no parla con Federici e Cisa...

c. anche...

z. ...e forse sarebbe la cosa migliore....

c. certo...

z. ...ci parla lei con quelli dei Federici...perche' loro il certificato sono...ce l'hanno...Cisa non credo...

c. ...Cisa forse si...qualcosa che ha...guidando...se facciamo con Federici e Cisa...be' ...pretende ehh...- Federici di guidare...ehh...e quindi chissa' che va a combinare

z. ehh...non lo so questo...ehh....

c. ...mmm...

z. ...non lo so.,..se pretendono di guidare....ehh..io un tentativo lo farei ...preferirei..perche' Intercantieri... e' ...e' quello che e'....- risata

c. ...mmm...si lo so... allora, ..provi prima lei con...i rappresentanti.... che....c'hanno in Cempes...accennargli la cosa

z. ...va bene...io aspettavo la sua autorizzazione...in fatti...

c. ehh...

z. va bene...

- omisssis - (vds.all.nr. 20).

Importante per la comprensione della vicenda, e' la conversazione seguita immediatamente dopo, tra l'ing. Zito e il geometra LI PERA Giuseppe, di Salvatore nato a Polizzi Generosa (PA) il 02.10.1949, capo-area della Rizzani de Eccher in Sicilia, alle ore 18.50 sempre del 14.12. Allo 0934/45146 intestato alla Rizzani de Eccher, sede di Caltanissetta, risponde la segretaria che transita la chiamata dell'ing. Zito al Li Pera.

L. .pronto?

Z. ...ciao Pino...

L. ...Giorgio...

Z. come va?

L. che piacere...bene....tu?

Z. ...bene... bene...allora ci vediamo la settimana prossima....

L. si...

Z. ...senti...quei ...quei signori...

L. ..mm...

Z. ...quindi se ci sentiamo...

L. ...lunedi' o li vuoi incontrare domani li?

Z. ...be...io li incontrerei qui domani....

L. ...ehh..non so se faccio a tempo. .ora ci provo.

Z. va bene...casomai mi fai richiamare...allora...

L. si,si...si...

Z. va bene...io domani sono qui fino alle quattro...quattro e mezza...

L. ...no io provo subito...

Z. ...va bene...

L. ...va bene...pero' non so se ce la faccio...adesso...

Z. va bene....eventualmente se non ti sento vuol dire che non ce l'hai fatta....

L. ...e vuol dire che se ne parla...pero' loro ti..ti dovevano chiamare...domani per la conferma....

Z. ...perfetto...va bene....quindi...se non ti sento vuol dire che tu non ce l'hai fatta e aspetto una loro telefonata...

L. si...loro...io c'ho dato il numero e tutto...

Z. ...va bene...

L. tutto a posto?

Z si....tutto bene....

L. ...va bene...

Z. ciao...

L. ...noi ci vediamo la settimana entrante...

Z. ... benissimo...

L. ...ciao...

Z. ciao...ciao... (vds.all.nr. 21).

L'intercettazione delle due telefonate permetteva di acquisire preziosi elementi preziosi per le indagini in corso.

In primo luogo si stabiliva con certezza assoluta il ruolo di mediatore "particolarmente interessato" del Li Pera nella gestione della "crisi S.I.R.A.P."; il geometra Li Pera in cordialissimi rapporti con il responsabile della "Tor di Valle" in Sicilia, ing. Zito, a sua volta direttamente autorizzato, da uno dei principali responsabili della societa' romana, a gestire le vicende dell'impresa, con tutti i risvolti che cio' comporta.

D'altra parte, anche il dott. Catti non sembrava molto meravigliato dell'evolversi della vicenda, e appariva ben inserito nell'ambiente palermitano tanto da conoscere sia il Siino che il Farinella.

Per questi ultimi si otteneva la prova del loro inserimento nelle strutture organiche di controllo dello specifico settore, cosi come ampiamente ipotizzato in precedenza. Siino Angelo e Farinella Cataldo, per il tramite del Li Pera, si occupavano in prima persona del problema, che a quanto pareva doveva preoccupare notevolmente "gli interessati" stante l'operativita' di due "uomini d'onore" di cosi' alto livello.

E che tale affermazione non fosse assolutamente, campata in aria ma, anzi, forse diminutiva della reale importanza del Siino e del Farinella nell'ambito di Cosa Nostra, lo dimostravano altre conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del CEMPES.

Alle ore 18.00 del 19.12.1989, l'ingegnere Taddeu della Tor di Valle chiamava l'ing. Zito.

- omissis- in quanto la prima parte della conversazione attiene un dialogo tra il Taddeu e il geometra Avataneo non inerente le indagini.

z.= Zito t.= Taddeu

z.pronto?

t. pronto?

z. ciao, come va?

t. non c'e' male, tu?

z. bene, bene, senti sto cercando di rintracciare il dr. Catti.

t. no, sta all'ACER...

z. eh, lo so...pero' e' urgente che lui sappia che e' bene che non vada avanti per Petralia Soprana...

t. addirittura...

z. si, si...

t. perche'?

z. eh be'...perche' altrimenti avremo grossi guai e viceversa, facendo cosi' avremmo diversi vantaggi.

t. me nel senso che ci tocchera'qualcosa?

z. ci tocchera' qualche cosa, in futuro....

t. ma questa garanzia lui non la vuole da loro, la vuole dall'uomo che conta...

z. ...e' l'uomo che conta che la da...

t. ...infatti lui doveva andare a telefonare...

z. eh...lui dice che ci e' andato a trovarlo ma...

t. ...ma la risposta ancora non gliela ha data....

z. ...ma la risposta l'ha data a me...

t. ...ma chi? l'uomo che conta....?

z. l'uomo che conta...

t. quello che inizia con la S....?

z. quello che inizia con la S che io conosco benissimo il fratello, tra l'altro non lo sapevo che erano fratelli ...

t. ...va bene...adesso ti dico che lo rintraccio all'ACER

z. eh...glielo dici, magari,, mi chiama, gli do pure qualche dettaglio insomma, pero' e' bene che ne parliamo venerdi', pero' intanto vorrei che sapesse che bene che frena insomma, c'era pure quello di qua...eh

t. quello che sta in cantiere...?

z. quello che viene in cantiere che adesso non viene piu' perche' non serve piu', ma prima veniva tutti i giorni ...

t. va bene.... adesso intanto noi la prenotazione quando era fissata? entro che data?

z. ...eh il 27, quindi penso che non partiva stasera, parte domani mattina

t. e va bene...ma non e' che allora una volta che eri li presente potresti ritirarmelo non e' che...

z. si , lo so, ma siccome ne ha parlato con lui e lui mi ha detto che l'avrebbe fatta partire, dico e' inutile che la fa partire se no abbiamo un po' di problemi, poi dicesti che lui, secondo me non e' il caso ecco... mi ha promesso qualsiasi cosa hai bisogno...

t. eh...

z. mi ha promesso qualsiasi cosa hai bisogno, vienine parliamo

t. ...e non lui mi dara' una cosa in cambio, tutto qua...

z. ...e' una cosa subito, cosi, cosi burocralmente me lo puo' fare per...ti assicuro che ti aiuto...

t. ...questo, forse...questo discorso e' bene che lo faccia a lui perche' non si ammette nessuna responsabilita' in tal campo, hai capito?

z. ...no,io penso che tu gli dovresti dire soltanto che hai parlato, che io ho chiamato e che e' opportuno...

t. ...queste cose se li sente, con le sue orecchie...

z. si va bene, esatto...

t. ...capito? cosi' in questi casi, cos'e' il problema?

z. .si, ma adesso c'e' una situazione tesa che ha bisogno di un mediatore, in questo momento credo...siccome io sto qua e' bene che lo faccio io..

t. si, no, il problema non riguarda scusami se forse mi sono espresso male...eh...e' una cosa cosi' importante

z. .si.

t. eh...siccome e' un impegno che riguarda l'azienda che l'assuma il titolare....

z. ma certo, certo, per bacco....sicuramente,infatci per questo volevo ho gia'...a Viviana se lo rintracci mi fai richiamare insomma...

t. e lui sta all'ACER adesso ti fai dare il numero dell'ACER adesso te la passo...io sto sull' altra aspetta....

z. no, no, e' meglio che chiami lui,invece, li' non voglio chiamarlo nell'improvviso contesto di una riunione,invece Viviana lo doveva chiamare e dirgli che ho urgenza di parlargli, lui sa che e' questo l'argomento quindi va in una cameretta e mi chiama, hai capito? OK?

t. ...d'accordo....

z. ciao...allora...

t....ciao...

- omissis- in quanto la telefonata continua con argomenti non prettamente inerenti tale vicenda e riportati successivamente. (vds.all.nr. 22).

Ancora piu' esplicita risultava la telefonata delle ore 18.43 dello stesso giorno tra il dottor CATTI e l'ing.ZITO.

C = CATTI Z = ZITO

C = pronto..

Z = ...ehhh dottor Catti buonasera...

C = ...buonasera...

Z = ...ehhh.. dunque... sono venuti qua' tutti quanti...

C = ehhh...

Z = e tra l'altro dicono che loro sono venuti da lei quando e' iniziato l'attrito, diciamo e pensavano che fosse tutto a posto...

C = ...pensavano che fosse tutto a posto?

Z = ...cioe' nel senso che lei era rimasto soddisfatto di questa possibilita' di collaborare con loro...

C = ...no rimasto soddisfatto no..aspettavo notizie, adesso avrei dato una risposta definitiva...non ho detto che...

Z = ...ecco diciamo...

C = ...che non mi hanno offerto nessuna offerta di collaborazione precisa.. cosi' una cosa generica...

Z = si' ecco dicamo in pratica in definitiva il discorso e' questo loro... e' venuto sia quello che comincia

con la "S"..-

C = ...va be' tutti e due...

Z = ...ehhh no quell'altro quello con la "S" non e venuto.

C = ...ahhh...

Z = si' ma quello sembra che non conti niente...

C = si

Z = nel senso che me l'ha confermato anche quello che lavora qui' per noi...

C = Si...conta piu' quell'altro lo so'

Z = ...ehh... e anche questo che lavora per noi conta...

C = ...ahhh...

Z = ...e in pratica lui dice che questo me l'ha fatto confermare, sia in privato che ufficialmente dal mio amico della Rizzani De Eccher. Lui dice io non ti posso garantire di niente adesso sul momento, su questo lavoro, pero', questi qui erano tutti lavori che noi abbiamo organizzato, tanto e' vero che in quell'errore sono caduti anche altri che sapevano che ci sarebbe stato quello proprio per evitare che succedessero dei problemi tra cui anche nomi grossi locali, quindi, se, che succede se tu vai avanti nella tua, nel tuo, nel tuo contenzioso fai cadere non solo questo ma anche tutti gli altri e quindi si crea un vespaio tale per cui tu in pratica qui e' difficile lavorare ancora invece, e dato che puoi ormai stai qui dentro, sei entrato, hai delle responsabilita' restiamo amici, vedrai che io ti posso aiutare e ti aiutero' anche per le prossime volte, questo e' sostanzialmente il discorso per cui poi i dettagli te li faro' venerdi' a Roma, pero', io sarei propenso nel seguire questa strategia, nel senso che la persona che tra l'altro io per caso ho saputo e' il fratello di un mio amico conoscente e quindi avro' anche delle informazioni da questo, questo fratello e' direttore tecnico dell'impresa, invece quello che comanda e' quello...

C = quello che e' venuto da lei e' un fratello?

Z = ...no, quello che e' venuto da me e' il capo, il fratello e' un amico mio...

C = ...ahhh...

Z = ...ecco, che e' il direttore tecnico dell'impresa...

C = il fratello che e' venuto da lei...

Z = il fratello di quello che e' venuto da me,di quello che comincia per "S"...

C = ...ahhh...ho capito...

Z = ...adesso....non so',veda lei, cioe' lui mi ha parlato anche di lei come persona, nel senso che ha l'immagine del guastafeste, e adesso, diciamo la situazione diventa un po' tesa, insomma, quindi, siccome qui c'e' tanto da dividere, non facciamoci, non fasciamoci la testa prima di essere rotta...non so'...

C = ...beh...io ho una telefonata domattina ancora..

Z = si'...

C = ...di verifica...

Z = ...va bene...

C = ...con uno che sta' piu' in alto di quello li'...

Z = si'...

C = ...e quindi fatta questa verifica le posso dare una risposta....

Z = si' ecco, la persona lei l'ha conosciuta e' molto assuadente ma nello stesso tempo e' un po'...molto... insomma nel contesto del discorso trapelano chiaramente anche se non in maniera evidente le possibilita' negative di interrompere le trattative con lui...

C = ...Si'...si'...

Z = ...ecco, quindi ehhh....

C = ...si, si, ma infatti per questo ho chiesto consiglio;

Z = ...ecco lui dice...tu sei venuto qui, hai preso questo lavoro a queste condizioni per cui stai pensando a raddrizzarlo, faceva riferimento a questo lavoro in esterici (o simile)... guarda che qui non e' necessario, qui si puo' lavorare bene, pero' devi abituarti alle regole del gioco, questo e', il senso del messaggio sembra questo...adesso c'e' la possibilita' di entrare dalla porta principale, non entrare dalla finestra rompendo i vetri, questa, questo l'ho detto in maniera...

C = ...vedi, ma io sto' cercando esattamente questo, ehh;

Z = si'...

C = solo che avevo una garanzia piu' alta di lui...

Z = ...ho capito...e lui mi ha detto poi a lei personalmente, quando ha bisogno di qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa, pensa che possiamo intervenire, si consigli con il mio amico che era li' presente pure lui e siamo disposti ad aiutarla, a risolvere tutti i problemi;

C = ...uhhh...va bene...

Z = .io direi...

C = ...uhhh?

Z = ...direi che potremmo verificarlo subito con la gara successiva...

C = ...ma la prossima gara c'e' una griglia tale per cui e' difficile che possiamo partecipare...

Z = ...ahh...ho capito, ho capito...

C = ...perche' ho fatto una griglia strana e quindi potremmo verificarla con quell'altra ancora se ci sara'

Z = si', e dice che cono mille miliardi che ha da giocarsi

C = Si', si', lo so'...

Z = ...va bene, lei sa' evidentemente piu' di me, qual'e' piu' di grenza (o simile).. ormai l'impressione avuta e' questa;

C = ...va bene...

- omissis - (vds.all.nr.23).

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