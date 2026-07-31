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Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata al dossier Mafia e Appalti.

TELEFONATA DELLE ORE 10,55 DEL 19.06.1990.

Il geometra Rolando ERRICO, dipendente del consorzio CEMPES, forma il numero 0861/978421 intestato a Cantieri Cerchiara, Teramo consorzio Villa Vomano - Impresa Edile - e parla con un suo amico a nome Pietro.

omissis -

P = e... e... e a livello di mafia?... non avete problemi?...

E = no...

P = a livello di cosa?...

E = di mafia...

P = no, no...

E = nessun problema...

P = no diciamo... diciamo... che il... presidente... no... è CATTI... CATTI, come si chiama... è il figlio anche del... del... dell'ex Ministro del Mezzogiorno...

P = ah, ah...

E = della madre...

P = ah, ah...

E = e allora... no... cioè è una ditta che da molto tempo è qui in Sicilia...

P = ah...

E = dunque... dunque...

P = vi va bene ormai...

E = sì... ormai...

omissis - (Vds. all. nr. 290).

TELEFONATA DELLE ORE 12,04 DEL 06.03.1990.

ZITO forma il numero della sede romana della Tor di Valle e parla con l'ingegner TADDEU, dapprima circa un'offerta che doveva arrivargli da parte della società DELDIN e poi la conversazione prosegue nel seguente modo:

T = senti... hai notizie di VECCHIO... là... del cantiere...

Z = sì...

T = tu l'avevi visto...

Z = no... lo vedo dopodomani...

T = comincia a mettergli prescia... sai...

Z = ... sì.

T = perché o facciamo verbale di sospensione...

Z = ma no... i lavori li sta facendo... perché devi fare 'sto verbale di sospensione... tanto...

T = con quali operai...

Z = con i... con i suoi... li ha iscritti... tutto regolare ha fatto. no.

T = con i suoi?...

Z = con i suoi... che sono sempre suoi... anche se poi lavorano per noi... sono sempre suoi gli operai o no...

T = non sono sul libro paga e matricola nostra?...

Z = ma penso che glieli abbia dati nominativi a RANALLI... quella è una cosa che io non vedo nemmeno perché fa direttamente Roma...

T = controllala... sai...

Z = va beh... mo' comunque ci parlo con RANALLI...

T = eh...

Z = adesso ci parlo con RANALLI...

T = grazie...

L'ingegner ZITO si fa passare il geometra RANALLI al quale chiede della posizione degli operai di VECCHIO e l'interlocutore gli risponde di non saperne niente e che chiederà notizie a tale Fabrizio.

(Vds. all. nr. 291)

La telefonata dimostra l'esistenza di un subappalto non legale tra la Tor di Valle ed una delle società facenti capo al geometra VECCHIO Andrea, già generalizzato.

La RIZZANI DE ECCHER S.p.A. Iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Udine al n. 4081, veniva costituita in data 28.01.1970 presso lo studio notarile del dr. Francesco BARONE, notaio del Collegio di Udine, dai signori:

RIZZANI Aldo, nato a Udine il 02.10.1933, ivi residente via Melegnano n. 80, ingegnere;

DE ECCHER Riccardo, nato a Roverè della Luna il 16.04.1924, residente ad Egna (BZ), industriale;

CARPENEDO Vittorio, nato a Paluzza il 26.11.1938, ivi residente.

La sede legale della società veniva stabilita in Pocenia, mentre la sede amministrativa in Udine, via Melegnano n. 109. Inizialmente la società aveva per oggetto ogni attività relativa alla progettazione, assunzione ed esecuzione di lavori edili, stradali ed idraulici ed ogni altra costruzione in genere. Essa poteva compiere, inoltre, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili, per il raggiungimento dello scopo sociale, dal Consiglio di Amministrazione.

La durata della società veniva fissata fino al 31.12.2020 con possibilità di proroga.

Il capitale sociale veniva stabilito nella somma di L. 3.000.000 rappresentato da 3.000 azioni da L. 1.000 cadauna assunto e sottoscritto dai soci come segue:

DE ECCHER Riccardo - L. 2.200.000;

RIZZANI Aldo - L. 300.000;

CARPENEDO Vittorio - L. 480.000.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione venivano nominati fino al 31.12.1982, i signori:

DE ECCHER Riccardo - Presidente;

RIZZANI Aldo - Amministratore Delegato;

CRESPI Mario, nato a Montepulciano il 29.03.1892, Consigliere;

CARPENEDO Diego, nato a Paluzza il 15.06.1935, Consigliere.

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio venivano nominati i signori:

DAL DAN Mario, nato a Udine il 05.09.1896, ivi residente - Presidente;

LONGHI Luciano, nato a Bologna il 20.06.1922, ivi residente - Sindaco Effettivo;

ZAMBRUNO Camillo, nato a Como il 26.06.1907, residente a Udine - Sindaco Effettivo;

FERUGLIO Carlo, nato a Udine il 03.07.1921, ivi residente - Sindaco Supplente;

PITTOLO Renato, nato a Pavia di Udine il 04.08.1931, residente in Udine - Sindaco Supplente.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 20.02.1970 veniva deliberato di nominare direttori tecnici della società i signori:

CRESPI Mario, nato a Montepulciano il 29.03.1892;

RIZZANI Aldo, nato a Udine il 25.10.1933.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.02.1970 veniva deliberato di accettare le dimissioni del sindaco effettivo LONGHI Luciano e di nominare in sostituzione il sig. FERUGLIO Carlo che rimarrà in carica fino alla successiva assemblea.

Con verbale di assemblea straordinaria del 02.03.1970 veniva deliberato:

di aumentare il capitale sociale da L. 3.000.000 a L. 300.000.000 mediante l'emissione di n. 297.000 nuove azioni da L. 1.000 cadauna;

di dare atto che le nuove azioni sono state interamente sottoscritte da parte dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria;

di modificare, di conseguenza, l'art. 5 dello statuto relativo al capitale sociale;

di confermare nella carica di sindaco effettivo il sig. FERUGLIO Carlo;

di nominare sindaco supplente il sig. Cesare FERUGLIO DAL DAN, nato a Udine il 23 maggio 1934.

Con verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 04.02.1971, veniva deliberato:

di accettare le dimissioni del consigliere CARPENEDO Diego;

di nominare nuovo consigliere della società il sig. CARPENEDO Vittorio, nato a Paluzza il 26.11.1938 ed ivi residente.

BILANCIO ANNO 1970:

Attivo L. 324.280.782;

Passivo L. " " "

BILANCIO ANNO 1971:

Attivo L. 389.451.004;

Passivo L. 380.106.394;

Utile L. 9.344.610.

Con verbale di assemblea ordinaria del 18.04.1972, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1971, veniva deliberato:

di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito della scomparsa del Presidente DE ECCHER Riccardo, i signori:

. BONAZZA Marina, vedova De Eccher, nata a Breguzzo (Trento) il 10.03.1923 e domiciliata ad Egna (BZ);

. RIZZANI Aldo, nato ad Udine il 25.10.1933, ivi domiciliato;

. CRESPI Mario, nato a Montepulciano il 29.03.1892 e domiciliato in Udine;

. CARPENEDO Vittorio, nato a Paluzza il 26.11.1938 ed ivi residente;

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

. LONGHI Luciano, nato a Bologna il 20.06.1922, ivi domiciliato - Rev. Uff. dei Conti e Presidente;

. FERUGLIO Carlo, nato a Udine il 03.07.1921, ivi residente - Sindaco Effettivo;

. TECILLA Giorgio, nato a Trento il 09.03.1930, residente a Udine via Bertoli n. 29 - Sindaco Effettivo;

. DAL DAN Mario, nato a Udine 05.06.1896, ivi residente - Rev. dei Conti e Sindaco Supplente;

. CECCONELLI Gianfelice, nato a Spello (PG) il 28.05.1932, domiciliato a Udine - Sindaco Supplente.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 18.04.1972, veniva deliberato di nominare presidente della società la signora BONAZZA Marina, nata a Breguzzo il 10.03.1923 e il consigliere delegato RIZZANI Aldo, nato a Udine il 25.10.1933, per il triennio 1972 - 1974, confermandogli i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

BILANCIO ANNO 1972:

Attivo L. 502.493.846;

Passivo L. " " "

Utile L. 3.941.439 (incluso nel passivo).

Con verbale di assemblea degli azionisti del 10.05.1973, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1972, si deliberava:

di accettare le dimissioni del sindaco FERUGLIO Carlo;

di nominare nuovo sindaco il dr. SICILIOTTI Sergio, nato a Udine il 27.10.1920 ivi residente via Cairoli n. 10.

Con verbale di assemblea straordinaria del 26.09.1973, veniva deliberato di trasferire la sede sociale da Pocenia a Udine via Melegnano n. 109.

Con verbale di assemblea straordinaria dell'11.12.1973, veniva deliberato di aumentare il capitale sociale da L. 300.000.000 a L. 500.000.000 mediante l'emissione di n. 200.000 nuove azioni del valore di L. 1.000 cadauna da offrire in opzione ai soci in ragione di due nuove azioni per ogni tre azioni possedute.

Di conseguenza veniva modificato l'art. 5 dello statuto relativo al capitale sociale.

BILANCIO AL 1973:

Attivo L. 978.773.101;

Passivo L. 952.801.491;

Utile L. 25.971.610.

BILANCIO ANNO 1974:

Attivo L. 1.382.537.884;

Passivo L. 1.363.675.924;

Utile L. 18.861.960.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 09.05.1975, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1974, veniva deliberato:

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

. BONAZZA Marina - Presidente;

. CARPENEDO Vittorio - Consigliere;

. DE ECCHER Claudio, nato a Bolzano il 27.06.1951, residente ad Udine via Melegnano n. 109 - Consigliere;

di nominare componenti del Collegio Sindacale i signori:

. LONGHI Luciano - Rev. Uff. dei Conti e Presidente;

. SICILIOTTI Franco, nato ad Udine il 27.10.1920, ivi residente via Cairoli n. 10 - Sindaco Effettivo;

. TECILLA Giorgio - Sindaco Effettivo;

. MARZONA Sebastiano, nato a Versegnis il 30.06.1921, residente a Udine via Tullio n. 14 - Rev. Uff. Conti e Sindaco Supplente;

. ROMANELLO Romano, nato a Campoformido il 21.11.1926, ivi residente - Sindaco Supplente.

BILANCIO ANNO 1975:

Attivo L. 2.131.309.096;

Passivo L. 2.116.890.807;

Utile L. 14.418.289.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 07.12.1976, veniva deliberato di nominare il geometra TECILLA Giorgio, Direttore Tecnico della società in sostituzione dell'ing. CRESPI Mario, cessato dalla carica.

BILANCIO ANNO 1976:

Attivo L. 2.072.287.454;

Passivo L. 2.016.308.597;

Utile L. 55.978.857.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 20.05.1977, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1976, veniva deliberato:

di accettare le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale dr. LONGHI Luciano e del sindaco effettivo SICILIOTTI Francesco;

di nominare nuovi componenti del Collegio Sindacale i signori:

. SICILIOTTI Franco - Rev. Uff. dei Conti e Presidente;

. LONGHI Luciano - Sindaco Effettivo;

. MIAN Roberto, nato a Fanna di Pordenone il giorno 29.08.1919 domiciliato in Udine via Tarvisio n. 3 - Sindaco Effettivo;

. MARZONA Sebastiano - Rev. Uff. dei Conti e Sindaco Supplente;

. ROMANELLO Romano - Sindaco Supplente.

BILANCIO ANNO 1977:

Attivo L. 2.502.653.762;

Passivo L. 2.496.855.821;

Utile L. 5.797.941.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 05.05.1978, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1977, si deliberava di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 1978 - 1981 i signori:

BONAZZA Marina - Presidente;

DE ECCHER Claudio - Consigliere;

CARPENEDO Vittorio - Consigliere;

DE ECCHER Riccarda, nata a Bolzano il 25.11.1954, domiciliata a Udine via Melegnano n. 109 - Consigliere;

DE ECCHER Daniela, nata a Bolzano il 13.08.1953, domiciliata come sopra - Consigliere.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.05.1978, veniva deliberato:

di confermare nella carica di Presidente ed Amministratore Delegato la sig.ra BONAZZA Marina, conferendogli i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;

di conferire al consigliere DE ECCHER Claudio i poteri per agire in nome e nell'interesse della società.

Con verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 20.06.1978, si deliberava di nominare Direttori Tecnici della società i signori:

ing. BORDUGO Ivano, nato a Sovramonte (BL) il 24.06.1929;

ing. CETERA Leonardo Antonio, nato a Cittadella (PD) il 23.06.1947.

BILANCIO ANNO 1978:

Attivo L. 4.027.311.365;

Passivo L. 4.019.800.365;

Utile L. 7.511.000.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 10.05.1979, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1978, veniva deliberato:

di accettare le dimissioni del consigliere CARPENEDO Vittorio;

di eleggere in sua sostituzione, per cooptazione, il sig. Marco DE ECCHER.

BILANCIO ANNO 1979:

Attivo L. 5.006.113.650;

Passivo L. 4.972.942.427;

Utile L. 33.171.223.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 18.04.1980, oltre ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.1979, veniva deliberato di approvare per il triennio 1980 - 1983, quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

SICILIOTTI Franco - Rev. Uff. dei Conti Presidente;

LONGHI Luciano - Sindaco Effettivo;

MIAN Roberto - Sindaco Effettivo;

MARZONA Sebastiano - Sindaco Supplente;

SICILIOTTI Claudio, nato a Udine il 28.07.1952, ivi residente - Sindaco Supplente.

Con verbale di assemblea straordinaria del 24.11.1980, veniva deliberato:

di aumentare il capitale sociale da L. 1.000.000.000 a L. 5.986.700.000 mediante l'emissione di L. 4.986.700 azioni da L. 1.000 cadauna;

l'aumento di capitale è interamente sottoscritto dalla società "DE ECCHER S.P.A." col conferimento da parte di detta società del suo complesso aziendale costituente il settore industria edile;

di modificare di conseguenza l'art. 5 dello statuto sociale;

di modificare la denominazione sociale in "RIZZANI DE ECCHER S.P.A." con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto.

BILANCIO ANNO 1980:

Attivo L. 17.750.453.364;

Passivo L. 17.715.375.143;

Utile L. 35.078.221.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 27.04.1981, oltre ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.1980, veniva deliberato di nominare per il triennio 1981 - 1984, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

BONAZZA Marina - Presidente ed Amministratore Delegato;

DE ECCHER Claudio - Consigliere;

DE ECCHER Daniela - Consigliere;

DE ECCHER Riccarda - Consigliere;

DE ECCHER Marco - Consigliere.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 12.05.1981, veniva deliberato di confermare nella carica di Presidente ed Amministratore Delegato la sig.ra BONAZZA Marina.

BILANCIO ANNO 1981:

Attivo L. 23.685.731.305;

Passivo L. 23.366.057.933;

Utile L. 319.673.372.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 28.04.1982, oltre ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.1981, veniva deliberato l'ampliamento dell'oggetto sociale che risulta essere: "attività relativa alla progettazione, assunzione ed esecuzione e direzione in proprio e per conto terzi pubblici e/o privati di lavori edili, stradali ed idraulici, in particolare la società potrà effettuare: lavori di terra, demolizioni e sterri; costruzioni di edifici civili, industriali e monumentali, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia; opere speciali di cemento armato; costruzioni e pavimentazioni stradali; costruzioni di rilevati aeroportuali e ferroviari; messa in opera di segnaletica e sicurezza stradale; costruzione di pavimentazioni con materiale speciale; lavori di manutenzione sistematica dell'armamento ferroviario; impianti per la sicurezza del traffico ferroviario; impianti per la trazione elettrica; costruzione di acquedotti; fognature ed impianti di irrigazione; lavori di difesa e di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; impianti di sollevamento, potabilizzazione, depurazione delle acque; impianti di trattamento di rifiuti; costruzione di moli, banchine ecc.; lavori di dragaggio; costruzioni di dighe, di gallerie e di carpenterie metalliche. La società ha, inoltre, per oggetto il commercio all'ingrosso di materiali da costruzione per l'edilizia e il trasporto cose per conto terzi. Potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sarà ritenuta utile e necessaria dal Consiglio di Amministrazione."

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.10.1982, oltre a confermare i poteri ai tre Direttori Tecnici TECILLA Giorgio, BORDUGO Ivano e CETERA Leonardo, veniva deliberato di nominare un quarto Direttore Tecnico nella persona del sig. DE ECCHER Claudio.

BILANCIO ANNO 1982:

Attivo L. 48.857.701.965;

Passivo L. 48.836.588.597;

Utile L. 21.113.368.

Con verbale di assemblea degli azionisti del 24.06.1983, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1982, veniva deliberato di nominare per il triennio 1983 - 1986, quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

SICILIOTTI Franco - Rev. Uff. dei Conti e Presidente;

LONGHI Luciano - Sindaco Effettivo;

MIAN Roberto - Sindaco Effettivo;

MARZONA Sebastiano - Sindaco Supplente;

ROMANELLO Romano - Sindaco Supplente.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 07.11.1983, veniva deliberato di nominare Procuratore della società il sig. MARCHETTI Giorgio, nato ad Udine il 24.12.1934, ivi residente via Codroipo n. 99, conferendogli i più ampi poteri di firma.

BILANCIO ANNO 1983:

Attivo L. 104.634.591.860;

Passivo L. " " " "

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 18.06.1984, veniva deliberato:

di confermare nella carica di presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato con firma sociale e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la sig.ra BONAZZA Marina;

di nominare Amministratore Delegato il sig. DE ECCHER Claudio.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione dell'01.10.1984 veniva deliberato di nominare Direttore Generale della società il sig. FONTANINI Paolo, nato ad Udine il dì 01.10.1928, ivi residente via Trento n. 45.

Con successivo verbale del Consiglio di Amministrazione redatto sotto la stessa data, veniva deliberato di nominare Direttore Tecnico della società il sig. CHIARI Antonio, nato a Salerno il 30.12.1933.

Con successivo verbale, sempre del giorno 01.10.1984, veniva deliberato:

di accettare le dimissioni dei Direttori Tecnici della società BORDUGO Ivano, CETERA Leonardo Antonio e BRANDI Francesco, nato a Torino il 16.05.1903;

di accettare le dimissioni del Dirigente Amministrativo e Finanziario della società sig. MARCHETTI Giorgio.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 07.11.1984, veniva deliberato di confermare Direttore Tecnico della società il sig. CHIARI Antonio.

BILANCIO ANNO 1984:

Attivo L. 136.558.414.623;

Passivo L. " " " "

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.11.1985, veniva deliberato di nominare Procuratore della società il sig. GHIA Giulio, nato a Napoli il 21.12.1943, domiciliato a Roma via Monte delle Gioie n. 3.

Con successivo verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.11.1985, veniva deliberato di nominare Procuratore della società il sig. PASTORE Renato, nato a Bari il 23.06.1945, domiciliato a Roma via Lucchini n. 9.

Con successivo verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.11.1985, veniva deliberato di nominare Procuratore della società il sig. BALDELLI Maurizio, nato a Gubbio (PG) l'11.03.1953, domiciliato a Rimini via Dario Capanna n. 6.

Con successivo verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.11.1985, veniva deliberato di nominare Procuratore della società il sig. DE ECCHER Marco, nato a Bolzano il 17.11.1957, domiciliato in Udine via Prefettura n. 25.

BILANCIO ANNO 1985:

Attivo L. 154.554.531.671;

Passivo L. " " " "

Con verbale di assemblea del 06.05.1986, oltre ad approvare il bilancio chiuso il 31.12.1985, veniva deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 1986 - 1988 i signori:

SICILIOTTI Franco - Rev. Uff. dei Conti e Presidente;

LONGHI Luciano - Sindaco Effettivo;

MIAN Roberto - Sindaco Effettivo;

MARZONA Sebastiano - Sindaco Supplente;

SICILIOTTI Claudio - Sindaco Supplente.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.05.1986, veniva deliberato di nominare Procuratore della società il sig. DI LITTA Armando, nato a Roccasecca (FR) l'01.06.1943, residente in Udine via Valussi n. 22.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 13.10.1986, veniva deliberato di accettare le dimissioni dalla carica di Direttore Tecnico del geom. TECILLA Giorgio.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 12.11.1986, veniva deliberato di accettare le dimissioni dalla carica di Direttore Tecnico del sig. CHIARI Antonio.

BILANCIO ANNO 1986:

Attivo L. 182.807.689.210;

Passivo L. " " " "

Con verbale di assemblea del 15.05.1987, oltre ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.1986, veniva deliberato di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

BONAZZA Marina - Presidente ed Amministratore Delegato;

DE ECCHER Claudio - Consigliere ed Amm. Delegato;

DE ECCHER Riccarda - Consigliere.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.12.1987, veniva deliberato:

di accettare le dimissioni del Direttore Generale della Società ing. Paolo FONTANINI;

di accettare le dimissioni, revocandone le relative procure, dei signori:

. GHIA Giulio;

. PASTORE Renato.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.12.1987, veniva deliberato di nominare Procuratori della società i signori:

CARDASSI Gaetano, nato a Bari il 21.03.1943;

DEFFENDI Gianfranco, nato a Padova il 19.03.1942;

ASQUINI Fabio, nato a Venezia il 22.07.1947;

FABBRO Renato, nato a Moreto di Tomba (UD) l'01.08.1949.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.12.1987, veniva deliberato di nominare il sig. Marco DE ECCHER Direttore Generale della società, conferendogli i più ampi poteri per la direzione della stessa.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.12.1987, veniva deliberato di nominare l'ing. DEFFENDI Gianfranco Direttore Tecnico della società.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.05.1988, veniva deliberato di accettare le dimissioni del sig. DI LITTA Armando, revocandone la procura.

BILANCIO ANNO 1987:

Attivo L. 238.158.401.260;

Passivo L. " " " "

Con verbale di assemblea del 27.06.1988, oltre ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.1987, veniva deliberato:

di accettare le dimissioni del consigliere della società sig.ra Riccarda DE ECCHER;

di nominare in sua vece il sig. Marco DE ECCHER, che accetta la carica.

Con verbale di assemblea straordinaria del 27.06.1988, veniva deliberato:

di addivenire alla fusione per incorporazione nella "RIZZANI DE ECCHER S.P.A." della "PONTI E VIADOTTI S.P.A.", sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data dell'1 gennaio 1988;

di approvare la situazione patrimoniale della società incorporanda;

di procedere all'aumento del capitale sociale da L. 5.986.700.000 a L. 6.000.000.000 da effettuarsi mediante l'emissione di n. 13.300 nuove azioni del valore di L. 1.000 cadauna da offrire in opzione agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari che risultano essere i seguenti:

. BONAZZA Marina - n. 166.670 azioni;

. DE ECCHER Claudio - n. 166.666

. DE ECCHER Andrea - n. 166.666

. DE ECCHER Marco - n. 166.666

. DE ECCHER Riccarda - n. 166.666

. DE ECCHER S.P.A. - n. 5.153.366

Tutte azioni da L. 1.000 cadauna;

di modificare di conseguenza l'art. 5 dello statuto.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 31.08.1988, veniva deliberato:

di costituire una succursale della società in Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti che verrà denominata "Rizzani De Eccher Abu Dhabi Branch";

di conferire all'ing. Gianfranco DEFFENDI, nato a Padova il 19.03.1942 i necessari poteri per rappresentare la società negli Emirati Arabi Uniti e per poter agire in nome e per conto della stessa.

BILANCIO ANNO 1988:

Attivo L. 297.315.484.162;

Passivo L. " " " "

Con verbale di assemblea del 05.05.1989, oltre ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.1988, veniva deliberato di nominare per il triennio 1988 - 1991, quali componenti il Collegio Sindacale i signori:

SICILIOTTI Franco - Rev. Uff. Conti e Presidente;

LONGHI Luciano - Sindaco Effettivo;

MIAN Roberto - Sindaco Effettivo;

MARZONA Sebastiano - Sindaco Supplente;

SICILIOTTI Claudio - Sindaco Supplente.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.06.1989, veniva deliberato di nominare l'ing. RIZZO Roberto, nato a Perugia il 20.08.1948, ivi domiciliato via Campo di Marte n. 4, Direttore Tecnico della società.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17.11.1989, veniva deliberato di accettare le dimissioni dell'ing. BALDELLI Maurizio, revocando le procure conferitegli.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 1989, veniva deliberato di confermare quale Direttore Generale e Direttore Tecnico della società il sig. Marco DE ECCHER, conferendogli, altresì, i poteri che gli sono stati attribuiti per la direzione della società.

Con decreto nr. 75/89 ITF datato 21.12.1989 il dottor L. Guarnotta, dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, autorizzava le intercettazioni sull'utenza nr. 0934/45146 intestata alla Rizzani De Eccher, via G.A. Valenti nr. 87/C, sede di Caltanissetta. Successivamente il servizio di intercettazione proseguiva con l'emissione del decreto nr. 38/90 Int. datato 7.2.1990 della Procura della Repubblica di Palermo.

Dal servizio svolto, tuttora in corso, si acquisivano importanti riscontri circa gli stretti collegamenti di componenti della società Rizzani De Eccher, con l'organizzazione mafiosa dedita al controllo ed alla gestione illecita degli appalti pubblici nel territorio della regione Sicilia, sui quali si è ampiamente esposto nella prima parte del presente elaborato.

Si riportano qui di seguito le telefonate relative alla Rizzani De Eccher non rientranti tra quelle dalle quali si è desunta l'esistenza della associazione mafiosa, ma tuttavia evidenzianti "interessate compiacenze" tra funzionari ed impiegati della pubblica amministrazione, responsabili di imprese, uomini politici e liberi professionisti, il cui "atteggiamento" remissivo permette l'infiltrazione di "Cosa Nostra" nei gangli dell'amministrazione pubblica consentendole, così, anche un potere decisionale.

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