A chi serve la norma sulle liste dei cda

Le nuove disposizioni del Regolamento emittenti Consob hanno visto la luce a fine ottobre 2025, con la conseguenza che la lista del consiglio è rimasta inutilizzabile per le (cruciali) tornate assembleari del 2024 e 2025, e potrà essere utilizzata solo a partire dal 2026. La posta in gioco è notevole
