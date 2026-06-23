«I proventi dell’operazione saranno destinati al finanziamento di investimenti strategici nelle infrastrutture idriche», ha detto il co-general manager Pier Francesco Ragni

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Acea colloca il suo primo blue bond a 6 anni per un ammontare di 500 milioni di euro e una cedola del 3,375%. L'obbligazione ha un taglio unitario minimo di 100.000 euro, è stata collocata a un prezzo di emissione pari al 99,541 per cento, che implica un rendimento del 3,461 per cento.

«Forte la domanda da parte di investitori istituzionali di elevato standing e con ampia diversificazione geografica», scrive la società: gli ordini sono stati superiori a 3 volte l'offerta.

«I proventi dell’operazione saranno destinati al finanziamento di investimenti strategici nelle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di incrementarne l’efficienza, la resilienza e la sostenibilità nel lungo periodo», ha commentato il co-general manager Pier Francesco Ragni.

Il collocamento dell'obbligazione è stato coordinato da BofA Securities, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib) e UniCredit, che hanno agito in qualità di global coordinators. Banca Akros, Bbva, BofA Securities, Bper, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib), Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Santander, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.

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