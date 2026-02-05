Sell America

Il gruppo Amundi agli investitori: «Fuggite dal dollaro»

Vittorio Da Rold
05 febbraio 2026 • 07:00

Il più grande gestore patrimoniale europeo cambia strategia a causa della destabilizzazione provocata dall’amministrazione Trump. La Ceo Baudson: «Continueremo ad assistere a un indebolimento del biglietto verde». Le richieste del gruppo di allontanarsi dagli asset statunitensi riecheggiano quelle di altri grandi compagnie, tra cui il colosso obbligazionario americano Pimco 

Sell America colpisce ancora. Dopo due fondi scandinavi, uno svedese e uno danese, subito dopo le minacce di invasione della Groenlandia da parte di Donald Trump che avevano annunciato il ritiro dei loro investimenti dal mercato obbligazionario americano a causa della imprevedibilità delle politiche della Casa Bianca, ora tocca a un altro protagonista europeo prendere le distanze da Wall Street. Amundi, il più grande gestore patrimoniale europeo, che gestisce asset per un valore di 2,4 trilioni

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.