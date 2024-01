Sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto legislativo che istituisce la prestazione universale in via sperimentale per il biennio 2025-2026. Tra i requisiti, un Isee inferiore ai seimila euro. Deciso anche l’election day: per europee e amministrative si voterà l’8-9 giugno

Accorpamento della data delle elezioni amministrative con quelle europee, via libera al disegno di legge sulla regolamentazione della beneficenza, decreto legislativo per il sostegno agli anziani non autosufficienti. Sono le principali misure approvate oggi dal Consiglio dei ministri.

Assegno di assistenza

Arriva, in via sperimentale per un biennio, un ulteriore assegno mensile per gli anziani ultraottantenni non autosufficienti con «un livello di bisogno assistenziale gravissimo» e un Isee socio-sanitario inferiore a 6.000 euro. Oltre all’assegno di accompagnamento, ci sarà una ulteriore prestazione da spendere in servizi alla persona.

«Per gli anziani non autosufficienti si passerà da un assegno di accompagnamento oggi pari a 531,76 euro a 1.380 euro, da poter spendere per servizi, cura e assistenza», ha detto la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

La “prestazione universale” sarà erogata dall'Inps al termine di una valutazione dello stato di bisogno i cui indicatori saranno stabiliti da una commissione tecnico scientifica.

La prestazione universale sarà composta da «una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento» e «una quota integrativa definita “assegno di assistenza”» di mille euro al mese «finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona».

Per l'attuazione del decreto sono state disposte risorse per oltre un miliardo di euro.

“Election day”

Si svolgeranno nel weekend 8-9 giugno le elezioni europee, amministrative e regionali. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri. Ok anche alla possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, mentre sotto i 5mila non ci saranno più limiti al numero di mandati.

Beneficenza

Varato il cosiddetto “ddl Ferragni” con multe fino a 50mila euro. Le norme riguardano la trasparenza della commercializzazione dei prodotti i cui proventi vadano in beneficenza. Le norme secondo il ministro del Made in Italy Adolfo Urso vogliono «assicurare che l'informazione sia chiara e non ingannevole quando vengono commercializzati prodotti i cui proventi vadano ad iniziative solidaristiche», ha detto Urso in conferenza stampa. Tra le disposizioni anche l'obbligo per i produttori «di riportare sulle confezioni le informazioni tra le quali l'importo destinato alla beneficenza, se predeterminato».

