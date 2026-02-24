Incentivi pubblici e auto cinesi. La truffa ecologica legalizzata del boom degli ibridi plug-in

Gli ibridi ricaricabili alla spina godono di incentivi pubblici perché omologati con basse emissioni di Co2, ma nell’utilizzo reale i valori sono molto superiori. I vantaggi fiscali hanno spinto le vendite (in Italia +88 per cento nel 2025 ) ma hanno anche favorito i costruttori cinesi
Le auto ibride ricaricabili alla spina (plug-in) vengono considerate da alcuni l’uovo di Colombo per risolvere il problema della rapida conversione alla mobilità elettrica, perché uniscono in teoria i pregi delle auto elettriche e di quelle con motore a scoppio: possono viaggiare per decine di chilometri a emissioni zero ma hanno un’autonomia di centinaia di chilometri (e rifornimenti rapidi) grazie al motore a benzina. Per questo chi li acquista riceve incentivi pubblici in molti paesi; in Ital