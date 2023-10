Banca Intesa punta su Elon Musk. La banca guidata da Carlo Messina ha annunciato un investimento in Space X, la società fondata dal vulcanico imprenditore per sviluppare progetti nell’esplorazione spaziale commerciale. Il comunicato di Intesa ricorda che Space X, che ha sede a Hawthorne, in California, è stata la prima azienda privata capace di lanciare in orbita e riportare sulla Terra un veicolo spaziale.

«Nel 2012 – si legge nel comunicato dell’istituto di credito - Dragon, sviluppato dall’azienda Usa, è stato il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare un cargo per e dalla Stazione spaziale internazionale e nel 2020 Space X è stata la prima compagnia privata a trasportare delle persone nella medesima stazione. Il suo Falcon 9 è tutt’ora il primo e l’unico modulo spaziale (rocket) riutilizzabile».

Il progetto più recente e ambizioso della società statunitense è Starship, una nuova generazione di veicoli spaziali di lancio completamente riutilizzabili, capaci di trasportare persone su Marte e verso altre destinazioni del sistema solare.

Intesa non ha reso noto il valore del proprio investimento e visto che Space X non è quotata in Borsa è difficile valutare l’esatta portata finanziaria della mossa dell’istituto di credito. Secondo indiscrezioni di mercato l’impegno della banca potrebbe essere nell’ordine di qualche decina di milioni. Dal punto di vista strategico Intesa punta a inserirsi in un settore dalle enormi potenzialità al fianco di un imprenditore visionario con grandi progetti per il futuro prossimo.

L’anno scorso anche il gruppo assicurativo Unipol ha puntato su Musk in occasione della scalata a Twitter, che è stata ritirata dalla quotazione a Wall Street e ribattezzata X. Anche in quel caso la compagnia non rese noto il valore del proprio investimento in un’acquisizione dal valore complessivo di 44 miliardi.

