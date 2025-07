L’ad di Mps spiega a Bloomberg Tv le sue intenzioni per il dopo-acquisizione e ha già le idee chiare per quando, dopo l’eventuale scalata, potrà mettere le mani sul marchio. Intanto, i soci del patto di Mediobanca continuano a vendere

«Cercheremo un nuovo top manager» per Mediobanca. Lo ha detto a Bloomberg Tv l'amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio. Il numero uno dell’istituto senese ha già negli occhi la conclusione positiva della scalata lanciata da Mps nei confronti della banca d’affari e inizia ad anticipare qualche dettaglio della banca che ha in mente per il futuro. Il manager si è detto certo del successo dell’operazione, convinto che sarà superata la soglia del 66 per cento di capitale.

Il marchio, ha spiegato, rimarrà, ma se dovesse andare in porto l’operazione, il management sarà sostituito. Brutte notizie per Alberto Nagel, che sta continuando a lottare contro la scalata nei confronti del suo istituto. L’ad si è profuso in raccomandazioni pubbliche via pubblicità e nelle call con gli analisti agli azionisti a non accettare l’offerta di Mps. Ma Nagel ha tirato in ballo pubblicamente sia la posizione ambigua dei due soci presenti sia nell’azionariato della banca target che in quella di Piazzetta Cuccia, sia il ruolo controverso del governo, contemporaneamente azionista di maggioranza ed elemento terzo che dovrebbe essere neutrale tanto da avere a propria disposizione il golden power. Uno sforzo che sembra destinato a poco a poco al fallimento, considerata l’uscita (che si aggiunge a quella del gruppo Mediolanum) del gruppo Lucchini, che ha venduto 124mila azioni. Uno sviluppo che indebolisce ulteriormente l’Accordo di consultazione, che ormai arriva soltanto a quota 8 per cento del capitale della banca d’affari.

Cooperazione senza ostilità?

Quel che è certo, almeno stando a quanto emerge dalle parole di Lovaglio, è che Nagel non tiene a un futuro in una Mediobanca eventualmente controllata da Mps. «Non è interessato all'accordo: l'ho chiamato e non mi ha risposto» ha detto ancora il numero uno dell’istituto senese, quindi «credo che dovremo cercare un nuovo amministratore delegato. Dovremo cercare una figura brillante e internazionale che farà del suo meglio per mantenere e motivare tutto il personale attuale». Anche perché, ha spiegato il manager, la sfida sarà quella di assicurarsi il coinvolgimento del team della banca di investimento, conquistandone la fiducia.

Rispedendo al mittente le critiche dei detrattori – primo fra tutti Nagel – che sostengono che la scalata possa provocare una perdita di valore per Mediobanca, Lovaglio è tornato anche sul ruolo dei due investitori chiave dell’operazione, che secondo l’ad della banca d'investimento sono entrati nell’operazione dopo aver ricevuto precise indicazioni dal governo, quando ha ceduto le ultime quote di Mps.

Per Lovaglio, il gruppo Caltagirone e Delfin «sono a sostegno dall'inizio" dell'operazione, «ma non c'è mai stata nessuna interferenza nelle mie attività». E per quanto riguarda i punti di contatto tra i due istituti, l’ad di Mps ha ammesso che non sono molti i punti che collimano, soprattutto sul piano operativo: «Ed è questo l’aspetto interessante del progetto».

A continuare a sottolineare le differenze tra il caso Mps-Mediobanca e Unicredit-Banco Bpm, messi sullo stesso piano anche dalla Commissione europea che nella sua lettera al governo italiano si era chiesta perché il governo avesse bloccato con il golden power soltanto la banca guidata da Andrea Orcel, c’è invece ancora Giancarlo Giorgetti. Reduce da quattro gol presi dalla nazionale cantanti nella Partita del cuore, il ministro dell’Economia ha insistito sul fatto che la decisione fosse giustificata da ragioni di sicurezza nazionale: «La Dg Competition tutela la concorrenza che è una bellissima cosa, ma forse non si sono accorti che c'è una guerra in questo momento in Europa e quindi gli stati difendono altre cose che non sono soltanto la concorrenza».

