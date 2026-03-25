la bce e lo shock petrolifero

La Bce inaugura la politica delle mani libere. Lagarde: «Non resteremo paralizzati»

Christine Lagarde
Christine Lagarde
Christine Lagarde
Vittorio Da Rold
25 marzo 2026 • 20:32

La numero uno della Banca centrale europea si dice pronta ad alzare i tassi «in ogni momento» a fronte di eventuali shock energetici. L’Aie: «Se necessario, sì a nuovi rilasci di riserve di petrolio»

Si cambia passo all’Eurotower di Francoforte, pronto a mettere l’elmetto contro gli shock petroliferi e ad alzare i tassi con maggior rapidità. Non esattamente buone notizie per i paesi indebitati dell’eurozona come l’Italia, che non devono guardare tanto allo spread, ma ai tassi complessivi. I quali, spinti dai rendimenti dei Bund in crescita, ormai viaggiano sul Btp decennale vicini al 4 per cento. «La Bce interverrà in modo deciso e rapido se l’attuale impennata dei costi energetici dovesse r

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Vittorio Da Rold
Vittorio Da Rold
Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.