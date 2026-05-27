La Bce pronta ad alzare i tassi a giugno, una mazzata per Roma e Berlino

In attesa delle mosse della Fed, ora in mano a Fred Warsh, la Banca centrale europea sembra orientata a muoversi in direzione del rialzo dei tassi, alla luce delle difficoltà a lungo termine provocate dal conflitto in Iran. Dolori forti per Germania e Italia, la prima in crescita al rallentatore e la seconda con il maggior debito dell’Eurozona

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Con la riapertura dello strategico Stretto di Hormuz, e quando finalmente la tregua tra ayatollah e Usa sarà ufficializzata, l'attenzione dei mercati (la Borsa di Milano lunedì scorso ha superato di slancio il record storico dei 50.220 punti) tornerà a concentrarsi sulle prospettive di inflazione e le possibili mosse delle banche centrali. Le previsioni che vanno per la maggiore vedono una Federal Reserve del neogovernatore Kevin Warsh ferma sui tassi almeno per qualche mese, forse addirittura f