Economia

La Bce pronta ad alzare i tassi a giugno, una mazzata per Roma e Berlino

Vittorio Da Rold
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27 maggio 2026 • 19:35

In attesa delle mosse della Fed, ora in mano a Fred Warsh, la Banca centrale europea sembra orientata a muoversi in direzione del rialzo dei tassi, alla luce delle difficoltà a lungo termine provocate dal conflitto in Iran. Dolori forti per Germania e Italia, la prima in crescita al rallentatore e la seconda con il maggior debito dell’Eurozona

Con la riapertura dello strategico Stretto di Hormuz, e quando finalmente la tregua tra ayatollah e Usa sarà ufficializzata, l'attenzione dei mercati (la Borsa di Milano lunedì scorso ha superato di slancio il record storico dei 50.220 punti) tornerà a concentrarsi sulle prospettive di inflazione e le possibili mosse delle banche centrali. Le previsioni che vanno per la maggiore vedono una Federal Reserve del neogovernatore Kevin Warsh ferma sui tassi almeno per qualche mese, forse addirittura f

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Vittorio Da Rold
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Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.