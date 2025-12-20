Bending Spoons, la lezione che l’Italia non vuole vedere

Uno degli eventi tecnologici europei più rilevanti degli ultimi anni, non solo perché una società italiana compra un gruppo statunitense quotato. Fondata nel 2013 da cinque ragazzi, da un piccolo capitale è diventata un’acquirente seriale di grandi marchi. Un modello che smonta tre alibi radicati nel nostro capitalismo
L’acquisizione di Eventbrite per 500 milioni di dollari da parte di Bending Spoons è uno degli eventi tecnologici europei più rilevanti degli ultimi anni. Non solo perché una società italiana compra un gruppo americano quotato, ma per ciò che questa operazione rivela: che il nostro paese non sa riconoscere, né tantomeno replicare, le condizioni che rendono possibile un’impresa così. Bending Spoons, fondata a Milano nel 2013 da cinque ragazzi con pochissimo capitale, vale circa 5 miliardi di euro