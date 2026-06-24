Federico Vecchioni: «Il Gruppo BF intende dare corso alla realizzazione del progetto industriale nel comparto delle proteine animali di qualità e promuovere investimenti mirati alla sicurezza alimentare con tecnologie ed innovazione per il benessere animale e la sostenibilità ambientale»

false false

BF International Best Fields Best Food Limited, società controllata da B.F. S.p.A., ha perfezionato l’acquisizione di F.lli Martini & C. S.p.A. L’Operazione è stata eseguita dal veicolo Sunflower S.p.A., società controllata da Feed2Food Holding S.p.A., a sua volta controllata da BFI.

«Il Gruppo BF, con il perfezionamento dell’acquisizione di F.lli Martini, intende dare corso alla realizzazione del progetto industriale nel comparto delle proteine animali di qualità e promuovere nel percorso internazionale investimenti mirati alla sicurezza alimentare con tecnologie ed innovazione per il benessere animale e la sostenibilità ambientale» dice Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF e Ceo di BF International.

Il Gruppo BF è stato assistito da Bper Cib che ha agito con ruolo di Global Coordinator, Bookrunner e Banca Agente insieme a Cassa Depositi e Prestiti con ruolo di Mandated Lead Arranger e ha predisposto il finanziamento strutturato a supporto dell’Operazione.

«Siamo orgogliosi di aver affiancato il Gruppo BF in un’operazione di grande rilevanza industriale e strategica per il settore agrifood italiano. Il nostro supporto testimonia l’impegno di Bper nel sostenere progetti di crescita e consolidamento industriale, valorizzando eccellenze nazionali e contribuendo allo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare», dice Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Bper Cib.

© Riproduzione riservata