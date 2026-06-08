Così l’operazione su Mps può fare “pulizia” dei sospetti di concerto

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I primi giudizi sulle offerte, che passeranno al vaglio della Bce, li darà il mercato. Roma consegnerà le azioni a Bpm, a Isp-Bper o farà altro? Potrebbe fermare l'offerta meno gradita ricorrendo al golden power

Le conseguenze della vittoria di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) su Mediobanca smuovono le acque del sistema. Mps aveva ottenuto quasi il 90 per cento, ma, come prevedibile la storia non poteva finire qui. Il successo ha diviso gli scalatori, ora nel Consiglio di amministrazione di Mps c’è una maggioranza di otto membri, guidata da Delfin, e una minoranza facente capo a Francesco G. Caltagirone. Sul campo senese in subbuglio piomba l’offerta di Banco Bpm, volta a creare una fusione fra egu