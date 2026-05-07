Economia

Il mondo è sempre più frammentato, Byd è il prodotto coerente di questo tempo

Sandro Trentoeconomista
07 maggio 2026 • 07:00

Il caso del produttore cinese mostra che, in settori in rapida trasformazione e in un ambiente geopolitico più instabile, il controllo della filiera può diventare un vantaggio competitivo decisivo

Dieci anni fa Europa e Cina rappresentavano ciascuna circa un quarto della produzione mondiale di veicoli. Oggi la Cina produce circa il 40 per cento delle auto a livello globale, mentre la quota europea è scesa intorno al 15 per cento. Questo spostamento non è soltanto il risultato di una diversa dinamica della domanda, ma riflette trasformazioni strutturali nei modelli industriali, nelle strategie di filiera e nel contesto geopolitico in cui le imprese operano. È in questo scenario che torna u

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Sandro Trento
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Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.