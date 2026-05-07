Il mondo è sempre più frammentato, Byd è il prodotto coerente di questo tempo

true false

Dieci anni fa Europa e Cina rappresentavano ciascuna circa un quarto della produzione mondiale di veicoli. Oggi la Cina produce circa il 40 per cento delle auto a livello globale, mentre la quota europea è scesa intorno al 15 per cento. Questo spostamento non è soltanto il risultato di una diversa dinamica della domanda, ma riflette trasformazioni strutturali nei modelli industriali, nelle strategie di filiera e nel contesto geopolitico in cui le imprese operano. È in questo scenario che torna u