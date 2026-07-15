Call center, l’Ia brucia migliaia di posti di lavoro. A pagare di più il sud e le donne

Secondo le stime sindacali diramate a inizio luglio, nel nostro paese sono a rischio circa 15 mila posti di lavoro a causa dei processi di automazione in atto, con già più di 1.500 esuberi causati dalle vertenze che coinvolgono importanti player come Tim ed Enel

true false

Esattamente vent’anni fa la scrittrice Michela Murgia denunciava nel suo Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria un sistema – in questo caso quello delle televendite – che costringeva l’operatore a robotizzarsi sempre più nelle proprie mansioni. «Non sei tu che parli – scriveva – è il metodo che parla attraverso di te». Oggi potremmo dire che a interloquire per noi, sostituendoci, sono i chatbot. O meglio: l’orchestrazione agentica proposta da Ibm. Un processo che c