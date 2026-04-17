Colpito dalle sue stesse bombe. Cosa fa ora Caltagirone?

L'imprenditore potrebbe magari cercare la compensazione del torto (che certo riterrà d’aver subito nella vicenda Mps) sulla partecipazione di Mediobanca del 13 per cento in Generali, che dà accesso alla stanza dei bottoni di Trieste; meglio che stia in guardia
Molto c’è da dire sull’inatteso esito dell’assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps); non tutto è chiaro e chi non ha informazioni confidenziali inizia da quel che chiaro è. Chi vuole stravincere spesso finisce per perdere, e il dominus dell’assalto a Mediobanca, il finanziere Francesco Gaetano Caltagirone, doveva già saperlo, ma Siena gliel’ha ricordato. Come i pifferi di montagna, partito per suonare, è stato suonato. L’assemblea doveva essere la parata celebrativa del successo del ta