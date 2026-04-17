Economia

Colpito dalle sue stesse bombe. Cosa fa ora Caltagirone?

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
17 aprile 2026 • 20:53

L'imprenditore potrebbe magari cercare la compensazione del torto (che certo riterrà d’aver subito nella vicenda Mps) sulla partecipazione di Mediobanca del 13 per cento in Generali, che dà accesso alla stanza dei bottoni di Trieste; meglio che stia in guardia

Molto c’è da dire sull’inatteso esito dell’assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps); non tutto è chiaro e chi non ha informazioni confidenziali inizia da quel che chiaro è. Chi vuole stravincere spesso finisce per perdere, e il dominus dell’assalto a Mediobanca, il finanziere Francesco Gaetano Caltagirone, doveva già saperlo, ma Siena gliel’ha ricordato. Come i pifferi di montagna, partito per suonare, è stato suonato. L’assemblea doveva essere la parata celebrativa del successo del ta

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Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

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