Colpito dalle sue stesse bombe. Cosa fa ora Caltagirone?

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Molto c’è da dire sull’inatteso esito dell’assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps); non tutto è chiaro e chi non ha informazioni confidenziali inizia da quel che chiaro è. Chi vuole stravincere spesso finisce per perdere, e il dominus dell’assalto a Mediobanca, il finanziere Francesco Gaetano Caltagirone, doveva già saperlo, ma Siena gliel’ha ricordato. Come i pifferi di montagna, partito per suonare, è stato suonato. L’assemblea doveva essere la parata celebrativa del successo del ta