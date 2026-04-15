banche e politica

Caltagirone mollato da Meloni, Lovaglio vince la battaglia di Mps

Vittorio Malagutti
15 aprile 2026 • 20:58

L’assemblea dei soci ha riportato il manager sulla poltrona di amministratore delegato del Monte dei Paschi. Il clamoroso ribaltone è maturato grazie ai voti di Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, e del BancoBpm

Rieccolo. È durato poco più di un mese l’esilio da Siena di Luigi Lovaglio: l’assemblea dei soci ha riportato il manager sulla poltrona di amministratore delegato del Monte dei Paschi. Il clamoroso ribaltone è maturato grazie ai voti di Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, e del BancoBpm. Smentendo le previsioni della vigilia, entrambi hanno portato acqua al mulino della lista presentata dal Plt, società controllata dall’imprenditore Pierluigi Tortora, che ha candidato Lovaglio come pross

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Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.