Governo senza energia. «Lenti sulle rinnovabili: non meritiamo deroghe»

La premier Meloni ha chiesto alla Commissione europea di estendere la deroga al Patto di stabilità, prevista ora per la difesa, anche per l’energia. La Commissione, su spinta soprattutto della Germania, finora si è però sempre detta contraria a questa ipotesi. Il docente di Politica economica europea alla Bocconi: «L’Italia smetta con i bonus e investa in rinnovabili»