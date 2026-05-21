Da Meloni alla Sardegna M5s, i veri motivi del caro energia

Se l’Italia vuole trovare una soluzione a lungo termine per il caro energia, utile anche dopo la fine dell’attuale legislatura, governo e regioni dovrebbero guardare oltre l’emergenza, analizzare gli errori del passato, liberarsi da alcuni ingombranti condizionamenti e intraprendere l’unica strada possibile: l’elettrificazione del sistema dei trasporti e l’aumento della capacità rinnovabile