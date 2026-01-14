false false

Un altro miliardo di euro per sostenere la crescita delle imprese italiane e rilanciare gli investimenti sui territori. È quanto prevede l’accordo di finanziamento siglato da Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo, il maggiore gruppo bancario in Italia.

L’accordo – frutto di una collaborazione consolidata dal 2021 – mira a migliorare l’accesso al credito di micro, piccole e medie imprese e delle Mid-Cap, in una fase di mercato segnata da profondi cambiamenti.

Dal 2021, infatti, Cdp e Intesa Sanpaolo hanno già mobilitato complessivamente circa 5 miliardi, sostenendo la crescita di oltre 6 mila imprese su tutto il territorio nazionale.

Il finanziamento

Grazie alle risorse messe a disposizione da CDP, Intesa Sanpaolo potrà erogare finanziamenti fino a 25 milioni di euro per singolo progetto, con durate che potranno arrivare fino a 18 anni. I prestiti saranno rivolti a sostenere investimenti nuovi o già in corso, il rafforzamento delle principali filiere produttive nazionali, le spese per immobilizzazioni materiali e immateriali e le esigenze di capitale circolante delle aziende.

L’obiettivo dell’operazione tra Cdp e Intesa Sanpaolo è quello di rafforzare il tessuto imprenditoriale italiano e allo stesso tempo favorire lo sviluppo dell’economia reale, offrendo alle aziende strumenti finanziari adeguati per affrontare investimenti sempre più complessi e strategie di espansione sui mercati.

Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo confermano ancora una volta i benefici di una collaborazione consolidata e la partnership strategica per lo sviluppo del Paese, puntando sul credito di medio-lungo periodo come leva per sostenere crescita, competitività e occupazione.

