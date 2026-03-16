Orcel muove su Commerz, Merz: «Inaccettabile»

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«Inaccettabile». Il giudizio di Berlino sull’ultima mossa di Andrea Orcel è durissimo, com’era prevedibile: l’offerta pubblica di scambio di Unicredit presentata ieri avvicina il momento in cui la seconda banca tedesca sarà a portata di mano per l’istituto meneghino, uno scenario contro cui Commerz e governo lotteranno fino alla fine. Nelle parole più moderate del cancelliere Friedrich Merz: «L’opinione politica del governo è chiara. Vogliamo mantenere l'indipendenza di Commerzbank». L'offerta