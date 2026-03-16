il malessere di berlino per lo scatto di unicredit

Orcel muove su Commerz, Merz: «Inaccettabile»

Il cancelliere Merz si è espresso contro l'offerta
Il cancelliere Merz si è espresso contro l'offerta
Il cancelliere Merz si è espresso contro l'offerta
Lisa Di Giuseppe
16 marzo 2026 • 19:58

L’insofferenza tedesca per la nuova mossa del manager alla guida di Unicredit: c’è chi solleva la polemica sulla presunta inaffidabilità dell’istituto meneghino, ma si perde di vista il fatto che il panorama bancario tedesco resta popolato soprattutto da banche di dimensioni ridotte

«Inaccettabile». Il giudizio di Berlino sull’ultima mossa di Andrea Orcel è durissimo, com’era prevedibile: l’offerta pubblica di scambio di Unicredit presentata ieri avvicina il momento in cui la seconda banca tedesca sarà a portata di mano per l’istituto meneghino, uno scenario contro cui Commerz e governo lotteranno fino alla fine. Nelle parole più moderate del cancelliere Friedrich Merz: «L’opinione politica del governo è chiara. Vogliamo mantenere l'indipendenza di Commerzbank». L'offerta

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth