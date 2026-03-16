Orcel muove su Commerz, Merz: «Inaccettabile»

L’insofferenza tedesca per la nuova mossa del manager alla guida di Unicredit: c’è chi solleva la polemica sulla presunta inaffidabilità dell’istituto meneghino, ma si perde di vista il fatto che il panorama bancario tedesco resta popolato soprattutto da banche di dimensioni ridotte
«Inaccettabile». Il giudizio di Berlino sull’ultima mossa di Andrea Orcel è durissimo, com’era prevedibile: l’offerta pubblica di scambio di Unicredit presentata ieri avvicina il momento in cui la seconda banca tedesca sarà a portata di mano per l’istituto meneghino, uno scenario contro cui Commerz e governo lotteranno fino alla fine. Nelle parole più moderate del cancelliere Friedrich Merz: «L’opinione politica del governo è chiara. Vogliamo mantenere l'indipendenza di Commerzbank». L'offerta