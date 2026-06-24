Obiettivo Manovra, Giorgetti in missione per ridurre il deficit

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«La fortuna aiuta gli audaci». Che dalle parti di Fratelli d’Italia ci sia una passione per i motti della Roma imperiale è ben noto. Ma stavolta la partita è fin troppo grossa per lanciarsi in una provocazione latineggiante. Non sono passate inosservate, però, le parole pronunciate dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, martedì. Il leghista ha annunciato «sorprese» in arrivo sul deficit. Numeri che cambiano e che forse potrebbero fare la differenza sulla portata della prossima legge di