la legge di bilancio pre-elettorale

Obiettivo Manovra, Giorgetti in missione per ridurre il deficit

Lisa Di Giuseppe
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24 giugno 2026 • 20:32

Il ministro impegnato per uscire dalla procedura di infrazione. L’asso della destra è la riduzione degli extracosti del Superbonus

«La fortuna aiuta gli audaci». Che dalle parti di Fratelli d’Italia ci sia una passione per i motti della Roma imperiale è ben noto. Ma stavolta la partita è fin troppo grossa per lanciarsi in una provocazione latineggiante. Non sono passate inosservate, però, le parole pronunciate dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, martedì. Il leghista ha annunciato «sorprese» in arrivo sul deficit. Numeri che cambiano e che forse potrebbero fare la differenza sulla portata della prossima legge di

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth