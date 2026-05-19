Cosa fare per contrastare i “social” incivili e illiberali

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L’anonimato strutturale caratterizza un ecosistema digitale incivile e illiberale. Che un aggiornamento mirato del Digital Service Act può affrontare alla radice. Da qui la proposta di aggiungere due considerando ed un articolo al DSA approvato nel 2022

Gli Usa considerano “intermediari neutrali” i servizi di diffusione, detti messaggistica istantanea e le piattaforme online, dette social network. Così Google, Meta e compagnia sorvolano sui danni provocati da utenti a loro volta invulnerabili in assenza di riscontri di identità personali. Da questo anonimato strutturale deriva un ambiente digitale incivile e illiberale, che nel vuoto di responsabilità disarma il giudizio sociale, ben più efficace delle censure moderatrici delle piattaforme.