L’emergenza demografica sarà la causa principale di cambiamenti nel mercato del lavoro italiano. L’ultimo a dirlo è l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) in un recente rapporto, ma anche l’Ocse nel suo report annuale sull’occupazione dedica una parte centrale a questo tema.

Secondo le stime Istat riportate dall’Upb, la fase di calo demografico iniziata nel 2014, e che ha già determinato un calo di circa 1,4 milioni di persone, proseguirà nei prossimi anni, portando la popolazione dagli attuali 59 milioni a 58,6 milioni nel 2030 e a 54,8 milioni nel 2050.

In questo contesto, i flussi migratori, stimati tra 150 e 200mila unità annue, potrebbero fornire un contributo quantitativo utile a contenere il declino della popolazione italiana, ma non riusciranno comunque a compensare completamente la dinamica del saldo naturale (cioè la differenza tra nascite e decessi).

Tutto ciò avrà effetti diretti sul mercato del lavoro. Sul piano puramente quantitativo, se i tassi di occupazione delle diverse fasce d’età restassero invariati, si stima una riduzione di circa 700mila occupati entro il 2030, che salirebbe a 2,5 milioni nel 2040 e a 4,1 milioni nel 2050. Da un punto di vista più qualitativo, è invece importante interrogarsi su quale effetto può avere sul mercato del lavoro una popolazione che invecchia a un ritmo sempre più accelerato.

Guardando all’evoluzione del tasso di occupazione nel periodo 2004-2024, emerge che la componente demografica (cioè il cambiamento nella struttura per età della popolazione) ha inciso positivamente sull’andamento dell’indice per la fascia 50-64 anni (dove si collocano oggi i lavoratori della generazione dei baby boomer, numericamente consistente) sia per gli uomini che per le donne, mentre ha avuto un effetto negativo sulle fasce più giovani.

Per quanto riguarda invece la componente legata alla variazione specifica del tasso di occupazione (al netto della componente demografica), si osserva un contributo positivo per gli individui over 50 (classi 50-64 e 65-74 anni) e un effetto positivo per le donne tra i 25 e i 49 anni (soprattutto nella fascia 35-49 anni). Per tutte le altre classi di età, sia tra le donne che tra gli uomini, il contributo risulta invece negativo.

Le variazioni della componente specifica dell’occupazione per le donne e per i soggetti over 50 si spiegano, da un lato, con l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro registrato negli ultimi anni e, dall’altro, con l’effetto delle ultime riforme pensionistiche che, alzando l’età pensionabile, hanno prolungato la permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro.

Invecchiamento e produttività

Nei prossimi anni il restringimento della popolazione attiva peserà in termini quantitativi sull’offerta di lavoro disponibile, mentre l’invecchiamento della popolazione avrà importanti ripercussioni sulla qualità di tale offerta, soprattutto sui livelli di produttività del lavoro. Bisogna però tenere presente che la relazione tra invecchiamento della popolazione e produttività non è univoca. Secondo alcuni studi, una popolazione più anziana potrebbe portare a una riduzione del Pil pro capite, ma questo rischio può essere in parte attenuato se il sistema economico è in grado di rispondere con scelte strategiche e investimenti mirati.

La minore disponibilità di lavoratori e l’aumento del costo del lavoro potrebbero infatti spingere imprese e settori produttivi a investire di più in automazione, robotica e intelligenza artificiale, compensando la perdita di capitale umano con un aumento del capitale fisso e tecnologico. In questo modo, l’impatto negativo sul livello di produzione e sulla produttività potrebbe essere contenuto, soprattutto nei comparti dove la sostituzione tra capitale e lavoro è maggiormente realizzabile.

Perché ciò avvenga è però essenziale che il tessuto produttivo e la società nel suo complesso siano pronti ad adottare e integrare queste innovazioni. Purtroppo pochi sembrano consapevoli di questo.

