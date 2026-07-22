Seonda ondata di contagi e licenziamenti: la tempesta perfetta

Francesco Seghezzi
Francesco Seghezzi

Francesco Seghezzi

Ricercatore, Presidente di Fondazione ADAPT e docente presso l'Università degli Studi di Bergamo

Economia

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