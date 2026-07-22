Seonda ondata di contagi e licenziamenti: la tempesta perfetta

Inchieste
Commenti
Politica
Europa
Mondo
Fatti
Ambiente
Economia
Giustizia
Cultura
Sport
Video
Speciali
Areale
Blog Mafie
Cibo
Deutsche Vita
Finzioni
In contraddittorio
Tempo pieno
Razza poltrona
Sostieni le inchieste
Podcast
Newsletter
Sfoglia il giornale
Accedi
ABBONATI
CERCA
Sfoglia il giornale
/
Accedi
ABBONATI
CERCA
Sostieni le inchieste
/
Podcast
/
Newsletter
Inchieste
Commenti
Politica
Europa
Mondo
Fatti
Ambiente
Economia
Giustizia
Cultura
Sport
Video
Speciali
Areale
Blog Mafie
Cibo
Deutsche Vita
Finzioni
In contraddittorio
Tempo pieno
Razza poltrona
Francesco Seghezzi
Ricercatore, Presidente di Fondazione ADAPT e docente presso l'Università degli Studi di Bergamo
Economia
Se anche Big tech ha paura dell’Ia: per proteggere i salari serve più Stato
22 luglio 2026 • 07:00
Commenti
Il lavoro e l’Ia: “Magnifica Humanitas” si appella a una nuova collettività
25 maggio 2026 • 21:15
Economia
L’impatto dell’Ia sul mercato del lavoro? Dipende dall’organizzazione
21 maggio 2026 • 19:38
Economia
Ora partecipiamo: lavorare davvero non vuol dire solo sopravvivere
01 maggio 2026 • 06:00
Commenti
Un mondo senza lavoro, perché la fantasia di Musk indebolisce tutta la società
31 marzo 2026 • 20:24
Economia
Scandalo al Noma: tra accuse e molestie, quando la sostenibilità è solo nel piatto stellato
12 marzo 2026 • 20:25
Commenti
Lavoro, la crisi dell’offerta riduce i divari salariali tra le generazioni
11 marzo 2026 • 19:44
Economia
Il populismo all’attacco del sindacato, la scorciatoia che indebolisce la democrazia
05 febbraio 2026 • 19:41
Commenti
Lavorare mentre si studia, i ritardi strutturali devono essere sanati
02 febbraio 2026 • 18:48
Economia
I disoccupati diminuiscono ma il nodo sono gli inattivi
08 gennaio 2026 • 20:14
1
2
3
4
5
6
7
8
9