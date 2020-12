La figura confronta il rendimento medio decennale, a parità di rischio, con la ricchezza di chi lo detiene a partire dal 2004. In breve mostra quanto hanno guadagnato gli investitori a seconda di quanto erano già ricchi in partenza. Dal grafico si evince chiaramente che gli investitori più ricchi, a parità di livello di rischio, hanno maggiore probabilità di ottenere rendimenti finanziari più elevati. È uno dei risultati di una nuova ricerca condotta dagli economisti del Fondo monetario internazionale basata sui micro dati della ricchezza in Norvegia. Secondo la stessa ricerca, se un individuo che si trova nel 75esimo percentile della distribuzione della ricchezza ha investito 1 dollaro nel 2004, gli ritornerà un dollaro e 50 a fine 2015 (un rendimento del 50 per cento). Invece, se una persona nello 0,1 per cento più ricco della distribuzione investe la stessa cifra, nel 2015 gli frutterà 2,40 (un rendimento del 140 per cento).

