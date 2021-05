Il grafico mostra l’andamento negli ultimi dodici mesi delle ricerche su Google del termine «inflazione». Come si nota, sembra che negli ultimi mesi l’andamento stia aumentando. I prezzi di beni e servizi possono subire variazioni in qualsiasi momento: alcuni aumentano, altri diminuiscono. Parliamo di inflazione quando si registra un rincaro di ampia portata, che non si limita a singole voci di spesa. Di conseguenza, il valore reale dell’unità di moneta risulta inferiore rispetto al passato: con un euro si acquista una minore quantità di beni e servizi. Per quello si sente spesso parlare dell’inflazione come «tassa occulta», diminuendo il potere d’acquisto. Non è chiaro quanto e quando le banche centrali interverranno per tenere sotto bada il livello di inflazione. Ma è certo che sempre più si sente parlare della questione e sempre più persone si informano su Google rispetto all’inflazione.

© Riproduzione riservata