Il numero di sondaggi sulle intenzioni di voto continua ad aumentare, e ogni giorno vengono pubblicati numeri di seggi o percentuali di voti che un partito o l’altro otterranno alle elezioni politiche del 25 settembre. Secondo gli ultimi, il partito di Giorgia Meloni raggiungerà circa il 25 per cento dei consensi (il Partito democratico è intorno al 22 per cento, sempre secondo dati Tecne). Ma il vantaggio di Fratelli d’Italia è netto anche secondo Google. Analizzando infatti un dato meno statistico dei sondaggi e meno citato, ma pure sempre interessante, possiamo notare come Giorgia Meloni spicca nelle ricerche di Google nelle ultime settimane. Analizzando la distribuzione territoriale, si nota anche come recentemente le ricerche siano aumentate anche in Sardegna e Sicilia. È anche questo un dato che conferma l’avanzata importante di Fratelli d’Italia in tutto il paese.

