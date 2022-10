L’Agenzia internazionale per l’energia ha recentemente pubblicato il World Energy Outlook 2022. Fra i vari temi affrontati nella ricerca, l’agenzia ha analizzato in oltre 45 paesi, per lo più in via di sviluppo, l’evoluzione dei sussidi ai combustibili fossili. Secondo l’analisi, dopo un notevole calo nel corso del 2020, i sussidi ai combustibili fossili sono aumentati nettamente nel corso del 2021. Nel breve termine infatti, in situazioni di aumento del costo della vita (inflazione) e di crisi economica, i governi possono facilmente intervenire per esempio con politiche il cui obiettivo è mantenere i prezzi dei combustibili bassi. Inutile evidenziare come, secondo la stessa agenzia, le conseguenze di queste politiche abbiano forti impatti sulla crisi climatica. Il dato per il 2022 non è ancora disponibile, ma la crisi energetica globale provocherà un altro forte aumento per questi sussidi.

