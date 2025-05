L’infragilimento italiano è il sintomo di un adattamento doloroso a un mondo in cui le certezze e le protezioni collettive (welfare, lavoro stabile) si sono dissolte; in cui l’alienazione si alimenta nel divario tra velocità del cambiamento e capacità di adattamento

Una società infragilita, dal futuro incerto e fuggente, dai livelli di reddito in arretramento. L’Istat ha appena certificato il crollo del potere di acquisto degli italiani, con un calo del 10,5 per cento tra il 2019 e il 2024.

Uno sgretolamento che ha incrementato e moltiplicato i fattori di incertezza esistenziale delle persone. Il primo e principale effetto lo si può osservare nella relazione con il futuro. Un domani che è divenuto sempre più fuggente, nebuloso per il 56 per cento degli italiani. Al secondo posto troviamo lo sgretolarsi della possibilità di mantenere stabili i livelli di benessere acquisiti (33 per cento). Sempre il 33 per cento degli italiani denuncia la paura di perdere i livelli di reddito attuali, un dato che addirittura raddoppia tra i ceti popolari (66 per cento).

Stabilità lavorativa

La stabilità lavorativa è l’altro grande capitolo che rende incerta l’esistenza e il futuro delle persone. Colpisce complessivamente il 24 per cento dei maggiorenni, con punte del 30 per cento nel Mezzogiorno, del 34 per cento tra i giovani della Generazione Z (ragazze e ragazzi tra i 18 e 28 anni).

Tra i giovani l’incertezza esistenziale coinvolge anche le relazioni con gli altri, spingendo le persone a isolarsi e a chiudersi in sé stessi: il 17 per cento delle ragazze e dei ragazzi under 30 denuncia un incremento della labilità della rete amicale.

È quanto emerge dai dati rilevati nel marzo 2025 dall’osservatorio Fragilitalia del centro studi Legacoop e Ipsos. La società italiana è attraversata da molteplici fattori di incertezza individuale. Un quarto della popolazione, ad esempio, avverte il proprio bagaglio culturale e di conoscenze come inadeguato rispetto alle dinamiche della società di oggi. Una percentuale che lievita al 31 per cento nelle regioni del Sud e al 33 per cento nei ceti popolari.

Mutamenti in atto

A essere sotto pressione sono, in particolare, i diversi fattori che strutturano l’identità culturale personale nella contemporaneità, come ad esempio la difficoltà a comprendere i mutamenti in corso (33 per cento); la fatica a mantenere le relazioni con gli altri (32 per cento); l’incapacità di stare al passo con le innovazioni (32 per cento); la poca dimestichezza con le nuove tecnologie (23 per cento); la riduzione del bagaglio culturale e di conoscenze a diposizione (20 cento).

Se la comprensione dei mutamenti in corso è un fenomeno che mette maggior disagio le persone più adulte, gli over 50 anni (38 per cento), la difficoltà relazionale con gli altri colpisce maggiormente i giovani (37 per cento) e i ceti popolari (38). La capacità di stare al passo con le innovazioni è un fattore di disagio soprattutto per gli over sessantaquattrenni (44 per cento), così come la dimestichezza con le nuove tecnologie (34).

L’inadeguatezza del proprio bagaglio culturale e di conoscenze è, infine, un fattore di fragilità identitaria per i giovani under 30 (il dato sale dal 20 per cento di media al 30 per cento), per le persone a bassa scolarizzazione (26) e per i ceti popolari (28). Le dinamiche in atto rivelano la presenza di una crisi multidimensionale: economica, culturale e relazionale.

«Società della stanchezza»

L’infragilimento italiano è il sintomo di un adattamento doloroso a un mondo in cui le certezze e le protezioni collettive (welfare, lavoro stabile) si sono dissolte; in cui l’alienazione si alimenta nel divario tra velocità del cambiamento e capacità di adattamento.

Una «società della stanchezza», come la definisce il filosofo tedesco di origini coreane Byung-Chul Han, in cui l’iper-individualismo e la pressione alla prestazione portano a solitudine e frammentazione sociale. Una realtà che sta condannando i giovani a una «biografia esistenziale precaria», in cui i progetti di vita (famiglia, casa) vengono costantemente rimandati. Un mondo dal futuro fuggente, che oscilla tra il chiaro e l’ombroso, tra il desiderio e la realtà; che fa ondeggiare le persone tra la spinta verso il nuovo e il richiamo del passato, tra speranza e paura, tra desiderio di cambiamento e resistenza ad esso.

Nota metodologica. Indagine Cawi su un campione di 800 italiani maggiorenni, realizzata da Ipsos per il centro studi Legacoop nella prima settimana di marzo 2025

