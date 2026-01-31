Cosa temono gli italiani: guerre, rischi climatici e disuguaglianze sociali

Le parole che gli italiani avvertono come prioritarie per pensare e costruire il futuro sono costruttive e prospettiche, guidate dal bisogno di pace, dalla ricerca di sicurezza, dall’esigenza di giustizia sociale e dalla voglia di una rinvigorita democrazia

true false

Fermi, inermi, spaventati, fortemente disillusi, alla ricerca di tranquillità, di un po’ di leggerezza e serenità. Se, agli italiani, il presente appare scarno e talora opprimente, il futuro prende le forme di una nebulosa grigia, piena di insidie e di trasformazioni faticose da gestire. Una dimensione minacciata da crisi globali, cambiamenti climatici e guerre, ma anche da una crescita esponenziale delle disuguaglianze sociali e della ricchezza concentrata in piccole e distaccate élite. Al prim