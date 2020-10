Secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2020, il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, è aumentato del 16,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2019, il Pil è invece diminuito del 4,7 per cento.

