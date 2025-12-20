cannocchiale – la società spiegata attraverso i dati

Disuguaglianze, giovani e donne: gli italiani vogliono un welfare generativo

Enzo Risso
20 dicembre 2025 • 19:32

Per il 47 per cento degli italiani al primo posto vanno collocate le politiche per le nuove generazioni. Investire su istruzione, formazione e inserimento lavorativo, per dare prospettive stabili e favorire la transizione alla vita adulta e familiare

Rivoluzionare il welfare per costruire un domani solido e inclusivo. Gli italiani non ambiscono all’ennesima riformina, bensì un significativo cambio di paradigma: dallo stato assistenziale di riparazione a una comunità generativa di opportunità. È quanto emerge dalla recente ricerca dell’osservatorio Fragilitalia del centro studi Legacoop e Ipsos. Un welfare capace di rispondere alla triplice transizione epocale in atto: demografica (invecchiamento e denatalità), del lavoro (frammentazione e pr

