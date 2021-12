Secondo gli ultimi dati della Federazione internazionale di robotica, il numero di macchinari o robot automatizzati impiegati nella produzione di alimenti e bevande continua a crescere. Nel 2020 è aumentato di quasi 10.000 unità e rispetto al 2014 il dato a livello mondiale è raddoppiato. Il 27 per cento dei nuovi “robot alimentari” nel 2020 si è registrato in Unione europea, il 26 per cento il Cina e il 22 per cento in Usa. Il dato è in crescita ma è giusto sottolineare che la presenza continua a essere limitata in poche imprese del settore. Come una recente ricerca del Fondo monetario interazionale ha dimostrato però, l’adozione di robot aumenta dopo un evento di pandemia, specialmente quando l’impatto sulla salute è grave e quando la pandemia è associata a una recessione economica. Possiamo prevedere dunque un aumento generale dell’utilizzo dei robot.

