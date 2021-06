Durante la pandemia, le città americane hanno subito un drammatico picco sia di crimini violenti che di omicidi. Il numero di omicidi in 24 grandi città è aumentato del 24 per cento tra il primo trimestre del 2020 e il 2021. Tra il 2019 e il 2020 invece l’aumento è stato del 20 per cento.

