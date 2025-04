Gli elementi più allarmanti sono legati all’alta percentuale di giovani (24 per cento) che in qualche modo trova scusabile che un uomo picchi una donna

La mano assassina di un uomo sulla donna che dice di amare non sembra mai fermarsi. Una mano spesso giovane quella che ha barbaramente spento le vite di Ilaria Sula e Sara Campanella. Dietro questi femminicidi non ci sono solo le responsabilità individuali degli assassini, ma c’è una società maschile e giovanile pericolosamente giustificazionista rispetto alla violenza contro le donne. I dati dell’osservatorio Fragilitalia del centro studi Legacoop e Ipsos, realizzati per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mostrano un quadro allarmante.

Se i femminicidi sono un’emergenza per il 78 per cento delle donne, il tasso di allarme scende al 61 tra gli uomini e al 59 tra i giovani under 30. Rispetto al 2023 registriamo una diminuzione di tensione del 4 per cento tra gli uomini e dell’1 tra i giovani. Gli elementi più allarmanti, tuttavia, sono legati all’alta percentuale di giovani (24 per cento) che in qualche modo trova scusabile che un uomo picchi una donna. Una dimensione doppia rispetto allo stesso dato rilevato tra gli uomini (12 per cento).

Notevole è, poi, lo scarto generazionale: tra gli over 65 anni solo il 3% per cento giudica giustificabile picchiare una donna. Livelli alti di accettazione della violenza, inoltre, li rintracciamo nelle differenze di classe sociale: nel ceto medio le scusanti sono accampate dal 12 per cento, mentre nei ceti popolari il dato vola al 22. I germi della violenza contro le donne sono molteplici e si annidano nei livelli di accettazione dei comportamenti violenti e prevaricanti. Ecco alcuni esempi di quello che possiamo definire l’humus sub-culturale in cui affonda le radici la miserrima fabbrica dei femminicidi.

Un quadro fosco

Dare una spinta con forza a una donna trova scusanti nel 40 per cento degli uomini e nel 36 dei giovani; inviare a una donna e-mail, sms o messaggi Whatsapp indesiderati e sessualmente espliciti trova dei giustificatori nel 38 per cento degli uomini e nel 39 dei giovani; toccare, baciare o abbracciare una donna senza che lo desideri ha il 33 per cento di uomini che lo ritiene non deprecabile (35 tra i giovani); dare uno schiaffo a una donna è scusabile per il 35 per cento degli uomini (36 tra i giovani); mettere in rete o inviare ad amici foto esplicite di una donna è giustificato dal 36 per cento dei giovani (34 tra gli uomini); minacciare di procurare dolore fisico a una donna che respinge l’uomo trova il 32 per cento di scusanti tra i giovani e il 31 tra gli uomini.

Il quadro delle pulsioni al dominio maschile lo possiamo tracciare anche attraverso la lente delle subdole forme di limitazione: arrabbiarsi se la propria donna parla con un altro uomo è condannato dal 54 per cento degli uomini; cercare di non far vedere alla propria donna i suoi amici è ritenuto sbagliato dal 61 degli uomini; controllare il cellulare, la mail o le telefonate è condannato dal 64 per cento degli uomini; impedire alla donna di lavorare fuori casa è disapprovato dal 68 per cento degli uomini; impedire alla donna di uscire di casa è condannato dal 73 per cento degli uomini.

Se questo è il fosco quadro delle pulsioni presenti nel mondo maschile e giovanile, le italiane collocano al vertice delle motivazioni all’origine dei femminicidi due fattori: l’incapacità degli uomini di gestire la sconfitta della fine di una relazione (58 per cento) e la tendenza dei maschi a considerare le donne un oggetto di loro proprietà (58). Terzo fattore sono la mancanza di rispetto per le donne e la tendenza degli uomini a sfogare le loro frustrazioni (entrambi al 43 per cento).

Il complesso dei dati non porta alla luce solo la fragilità maschile o la resistenza all’incedere della indispensabile libertà e indipendenza femminile, ma evidenzia anche una società che alimenta (e le dinamiche tra i giovani sono eloquenti) una visione della donna come corpo-merce da possedere, come proprietà privata da controllare e gestire, come figura che, se non si assoggetta a voler maschile, va punita, castigata, anche con l’uso della forza.

