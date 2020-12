La fiducia nelle altre persone è relativamente alta in quasi tutte le economie avanzate intervistate dal Pew Research Center la scorsa estate. L’unico paese in cui meno della metà degli intervistati afferma che la maggior parte delle persone è degna di fiducia è l'Italia. E, come la ricerca ha dimostrato nel corso del tempo, esiste un link fra fiducia nelle persone, nelle istituzioni e nel buon governo.

© Riproduzione riservata