Nella giornata di venerdì 3 gennaio, il secondo giorno lavorativo dell’anno, l’amministratore delegato (Ad) di una delle prime 350 aziende americane aveva già guadagnato quanto un lavorare medio della stessa azienda guadagna in un anno. I dati raccolti dimostrano che nel 2019, il rapporto tra la retribuzione dell’Ad e il lavoratore tipico era pari a 320 a 1; nel 2018 era 293, nel 1965 di solo 21. Sono i risultati pubblicati dall’Economic Policy Institute, no profit e think tank americano. La ricerca dimostra come nel 2019 i consigli di amministrazione che gestiscono le più grandi aziende quotate americane offrono ai più alti dirigenti pacchetti di compensi che nel tempo sono cresciuti molto più velocemente anche del mercato azionario e del top 0.1 per cento dei più ricchi. Nel 2019, in media gli Ad hanno guadagnato 21.3 milioni di dollari. Le disuguaglianze non son solo in termini di patrimoni ma anche rispetto ai salari stessi.

© Riproduzione riservata