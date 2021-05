La pandemia non è stata uguale per tutti. Recentemente l’Istituto di statistica italiano ha pubblicato i risultati di un’indagine effettuata durante la prima e la seconda ondata della pandemia da coronavirus. Secondo i dati la maggioranza della popolazione italiana (l’88 per cento) è riuscita a far fronte alle spese della vita familiare. Tuttavia, dopo l’estate, durante la seconda ondata di pandemia, l’8 per cento degli intervistati ha dovuto ricorrere ad aiuti pubblici: un italiano su 10 ha avuto bisogno di aiuti economici. Come il grafico riportato qua sotto evidenzia, esistono differenze territoriali fra i richiedenti. Ma soprattutto, i dati Istat sottolineano un dato importante: ad avere richiesto aiuti pubblici è il 15,5 per cento di chi ha 25-34 anni, a fronte di solo lo 0,5 per cento di chi ha 75 anni e più. Perché la pandemia è stata diversa a seconda dei territori e dell’età.

