Le stime sull’effetto che il cambiamento climatico avrà sull’economia globale sono sempre più diffuse. Sono preoccupanti ma sono sempre poco chiare e molto variabili. Complicando così la comprensione dell’urgenza su cosa sta accadendo. Per questo, il tema del cambiamento climatico può essere visto guardando a dati molto semplici, ma molto chiari. L’aumento di alte maree registrate a Venezia dagli anni ’60. Negli ultimi 30 anni, il brusco anticipo della vendemmia a Beaune, capitale dei vini della Borgogna in Francia. La fioritura sempre più precoce negli ultimi decenni dei ciliegi a Kyoto: quest’anno hanno raggiunto il picco il 26 marzo, una data che non si registrava così presto da dodici secoli.

© Riproduzione riservata