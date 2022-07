Nella maggior parte dei paesi europei, quasi la metà dei giovani tra i 20 e i 29 anni vive con i propri genitori. In alcuni paesi, come Corea del Sud, Grecia e Italia, quasi due su tre. Nel nostro paese infatti secondo gli ultimi dati disponibili (2017) sono oltre il 70 per cento i giovani che vivono a casa coi propri genitori. Se si osservano i dati sulla proprietà immobiliare, le famiglie giovani fanno sempre più fatica a diventare proprietarie. E, qualora la possiedano, hanno più probabilità rispetto all’intera popolazione di vivere in una casa sovraffollata: il 26 per cento di chi ha tra i 15 e i 29 anni vive in abitazioni sovraffollate (rispetto al 17 per cento dell’intera popolazione). Inoltre, gli ultimi dati sul mercato immobiliare confermano l’aumento continuo delle case nella maggior parte dei paesi Ocse, allontanando ancora di più la possibilità di acquisto per i più giovani.

