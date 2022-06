Hong Kong ha una delle popolazioni di prigionieri politici che cresce di più al mondo, come in Bielorussia, Birmania e Cuba. Secondo i numeri presenti nell’Hong Kong Political Prisoners Database e raccolti dall’Hong Kong Democracy Council, un advocacy group con sede negli Stati Uniti, sono più di mille (1.014) i prigionieri politici che sono stati incarcerati dall’inizio delle proteste nel giugno 2019 al maggio del 2022.

Dei 1.014 prigionieri politici, 582 sono attualmente ancora in custodia e i restanti hanno completato la loro condanna e sono in libertà. Quasi quattro anni dopo l’inizio dei movimenti di protesta, sono in calendario più di mille processi, non ancora iniziati. Guardando ai numeri su chi ha ricevuto pene detentive,

i giovani sono i più colpiti: il 73 per cento di coloro che hanno ricevuto una condanna detentiva ha meno di 30 anni.

© Riproduzione riservata