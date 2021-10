Nel 2001 la Cina entrava a far parte dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Grazie all’entrata nel Wto, la Cina avrebbe avuto accesso a nuovi partner commerciali, tariffe commerciali più basse, aumentando così le prospettive di miglioramento degli standard di vita e la prosperità della nazione. È dunque da vent’anni che la Cina ha ottenuto a pieno titolo un posto al tavolo della globalizzazione. E i dati lo dimostrano, soprattutto se si effettua il confronto fra Stati Uniti e Cina. Se si considera il totale degli scambi commerciali di un paese come la somma di esportazioni e importazioni, si nota come dal 2000 in poi sempre più paesi al mondo hanno registrato più scambi commerciali con la Cina rispetto agli Stati Uniti. Un cambiamento drastico, con conseguenze anche geopolitiche e non solo prettamente economiche, avvenuto in solo vent’anni.

© Riproduzione riservata