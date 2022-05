La pandemia e la guerra in Ucraina potrebbero avere significative influenze sulle nostre economie. Sopratutto in termini di disponibilità dei prodotti. Se negli ultimi decenni, aziende e consumatori di tutto il mondo hanno beneficiato di prezzi molto bassi per un’immensità di prodotti fisici grazie a un’integrazione globale del commercio, i recenti ritardi nello scaricare i container nei porti di tutto il mondo stanno creando problemi. Gli ultimi dati sulla congestione nel porto di Shanghai evidenziano come il collo di bottiglia nel porto stia diminuendo. Un segnale positivo ma ancora da prendere con le pinze visto l’evoluzione della pandemia in Cina.

