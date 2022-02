L’energia lorda disponibile è il totale della domanda di energia di un paese. Se andiamo ad analizzare come è evoluta la sua composizione, si nota come in Italia e in Europa dipendiamo ancora in grande parte dai combustibili fossili per la fornitura energetica complessiva. Nel 2020 secondo i dati Eurostat, i combustibili fossili rappresentavano ancora il 70 per cento dell’energia lorda dell’intera Ue e per l’Italia il 77 per cento. Trent’anni fa, quella percentuale era pari a 82 per cento per l’Ue e oltre il 93 per cento per l’Italia. La diminuzione degli ultimi decenni è frutto di investimenti e aumento dell’utilizzo delle energie rinnovabili che ha raggiunto il 22 per cento dell’energia lorda in media in Unione europea (e il 20 per cento in Italia) ed evidenzia come le nostre economie stiano cercando di transitare verso un sistema (e una crescita) sempre più sostenibile per l’ambiente.

© Riproduzione riservata